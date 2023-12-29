Tử vi tuần mới (1/1-7/1): 3 con giáp có lộc kinh doanh, bùng nổ may mắn, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 13:05

Theo tử vi tuần mới (1/1-7/1), 3 con giáp sau phất lên như Rồng, kinh doanh vượng phát, tiền bạc nhiều vô kể.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi tuần mới (1/1-7/1), tuổi Dậu cần thận trọng trước mỗi hành động và quyết định. Hung vận khá lớn, đây không phải thời điểm bản mệnh có thể chủ quan. Những sơ hở, sai sót sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân lợi dụng gây cản trở công việc của bản mệnh.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có thể gặp một chút khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Có thể con giáp này nói chưa được rõ ràng hoặc đối phương không hiểu ý nên việc truyền đạt ý tưởng khá là vất vả. Nếu vấn đề ở bản mệnh thì nên đơn giản mọi hóa vấn đề hơn, hạn chế mọi tranh cãi.

Vận trình tình cảm của con giáp này vẫn có nhiều xung đột và bất đồng. Tuổi Dậu và đối phương vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm để cả hai cùng cảm thấy thoải mái, chỉ đơn giản là vì còn yêu thương nên tạm thời bỏ qua cho nhau mà thôi. Vấn đề để dồn nén càng lâu sẽ càng đe dọa hạnh phúc của cả hai.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Tử vi tuần mới (1/1-7/1): 3 con giáp có lộc kinh doanh, bùng nổ may mắn, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, người tuổi Tỵ đạt được nhiều bước tiến rõ rệt trong vận trình sự nghiệp. Tử vi 2024 cho thấy con giáp này sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cấp trên, cũng sẽ được những người xung quanh tỏ lòng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, trong tháng này, bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả mới có thể đáp ứng được yêu cầu của cấp trên. Theo tử vi tuần mới (1/1-7/1), nhiều công việc cần gấp rút hoàn thành chứ không thể chiểu theo tiến độ bình thường mà tiến hành được. Song bản mệnh có tinh thần chiến đấu quật cường cùng nhiều tham vọng nên chẳng vì thế mà lùi bước.

Cấp trên ấn tượng bởi những thành tích mà tuổi Tỵ đạt được trong khoảng thời gian này nên có thể bản mệnh sẽ sớm có cơ hội để thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán, trong những ngày đầu tháng 1/2024 sẽ kèm theo nhiều áp lực của việc kiếm tiền cho mùa Tết sắp tới. Bận rộn không lúc nào ngơi tay, nhưng đó là điều mà con giáp này mong muốn bởi càng bận rộn lại càng có nhiều việc, càng thu về nhiều tài lộc.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1): 3 con giáp có lộc kinh doanh, bùng nổ may mắn, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi tuần mới (1/1-7/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất mong muốn cơ hội công việc lớn hơn.  

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn sẵn sàng vì đối phương mà thay đổi lớn.  

Tình cảm: Tình yêu cân bằng, cả hai làm việc và dành thời gian cho nhau khi rảnh rỗi.   

Tài lộc: Hãy an tâm khi tài chính ổn định.    

Sức khoẻ: Nên ăn thêm rau, hạn chế uống nước có cồn.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1): 3 con giáp có lộc kinh doanh, bùng nổ may mắn, tay trái thu tiền, tay phải đếm bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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