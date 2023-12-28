Trong 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc cực thịnh, phất lên vù vù, đổi đời phút chốc, tha hồ tiêu tiền không lo nghĩ

Trong 2 ngày tới, tuổi Mùi không nên xuất ngoại, tiến hành làm ăn lớn hay khai trương. Điềm báo có tiểu nhân cạnh tranh cực rõ, đừng tin tưởng người khác quá.

Tài vận của tuổi Mùi cũng kém sắc. Con giáp này nên xem lại cách chi tiêu của bản thân. Bản mệnh vốn hiền lành, trọng tình nghĩa nên hay cho vay tiền nhưng khó đòi lại được. Thời điểm này nên tiết kiệm, giữ tiền, đừng vung tiền linh tinh.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 6 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 6 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày tới, các bạn tuổi Ngọ giải quyết công việc nhanh chóng, không trì trệ, đem lại hiệu suất làm việc khá cao. Tuy nhiên, khi đối phó với đồng nghiệp và đối thủ, Ngựa nhỏ cũng rất kiên quyết, không cho họ có cơ hội tổn hại đến quyền lợi của các bạn.

Thời gian này, đường tài lộc tuy trông có vẻ bình phàm, nhưng bên trong thật chất đang ẩn chứa rất nhiều cơ hội làm giàu. Khi đứng trước mục tiêu mà bạn đã tâm đắc từ lâu, hãy mạnh dạn đầu tư khi thời cơ thích hợp, nếu cứ sợ bóng sợ gió e rằng sẽ vụt mất một cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.