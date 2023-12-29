Đúng 2 ngày liên tiếp tới (30/12 và 31/12), tuổi Tuất gặp không ít khó khăn khi muốn triển khai các kế hoạch. Điềm báo có tiểu nhân rình rập, công sức của bản mệnh có thể trở thành bọt biển nếu không tự biết bảo vệ bản thân bằng cách làm việc chỉn chu và thận trọng hơn.

May mắn đối với bản mệnh hôm nay đó là vấn đề về tình cảm. Con giáp này có được các cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Với người độc thân thì đây chính là thời điểm tốt để bản mệnh mạnh dạn thể hiện bằng hành động, chinh phục người trong mộng.

Ngoài ra, tuổi Tuất cũng được khuyên nên cẩn thận đối với vấn đề kiểm soát tài chính. Hãy đặt ra những kế hoạch chi tiết trong mục tiêu tiết kiệm thay vì cứ suy nghĩ đơn giản như hiện tại. Dù bản mệnh có khả năng kiếm ra tiền nhưng để đảm bảo sự lâu dài và tránh thất thoát thì sẽ cần đến khả năng quản lý tài chính.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất hào phóng, bộc trực, vui vẻ, hoạt bát, hay nói hay cười. Con giáp này thường rất thẳng thắn, có sao nói vậy.

Đôi khi, họ làm mất lòng người khác. Người tuổi Tý cũng giàu lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Đúng 2 ngày liên tiếp tới (30/12 và 31/12), người tuổi Tý có nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát. Cuộc sống của họ thú vị hơn tưởng tượng. Trong công việc, họ nhận thêm được nhiều dự án, cơ hội làm thêm, thăng ca.

Ngoài ra, họ cũng đừng ngần ngại tham gia các khóa học để nâng cao trình độ. Người tuổi Tý cần nhớ rằng làm việc chăm chỉ chính là nền tảng để nâng cao trình độ.

Cũng bởi việc làm việc chăm chỉ nên con giáp này có thể nâng cao thu nhập cá nhân, tiền đồ rộng mở. Người tuổi Tý được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh, đón Tết an khang, thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 2 ngày liên tiếp tới (30/12 và 31/12), người tuổi Hợi luôn so sánh những việc nhỏ, bạn chú ý tiểu tiết.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc để ý tiểu tiết, chăm chú đến từng cái nhỏ.

Tình cảm: Người tuổi Hợi luôn có lập trường khi yêu ai đó.

Tài lộc: Có thêm những may mắn trong tài lộc trong hôm nay.

Sức khoẻ: Khám bệnh chú ý thời gian, hạn chế ăn các món gây hại.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.