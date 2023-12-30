Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp rước lộc vào nhà, một bước lên mây, tiền vàng ngập két không ngờ vào đúng 21 ngày tới

Sự xuất hiện của Chính Tài báo hiệu, vận trình tài lộc của Dần ngày càng vượng phát. Người làm công ăn lương có cơ hội kiếm tiền thêm bên ngoài, không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu, tin vui tài lộc thậm chí đến một cách bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh cũng đón doanh thu vượt cả mong đợi.

Tuy nhiên đường tình duyên của Dần có chút trục trặc, muộn phiền do ảnh hưởng từ ngũ hành xung khắc. Con giáp này và nửa kia phát sinh một vài sự hiểu lầm. Dù là bên nào cũng nên nhún nhường, giải thích cho nửa kia của mình hiểu để giữ hòa khí chớ nên tranh cãi gay gắt mà nói ra những lời tổn thương nhau.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất hòa nhã, dễ gần, tính tình luôn dĩ hòa vi quý. Thành tích về mọi mặt của họ đều rất xuất sắc.

Đúng 21 ngày tới, con giáp tuổi Hợi đã có sự thăng tiến đáng kể, xua tan đi những chán nản, u ám vì thất bại trong năm trước.

Họ không chỉ kiếm tiền tốt hơn, sự nghiệp khởi sắc mà những muộn phiền trong lòng cũng tan biến. Đối với con giáp này lợi nhuận thu về ổn định, đón nhiều niềm vui bất ngờ.

Người tuổi Hợi sẽ không phải lo lắng về các vấn đề trong tháng đầu tiên dương lịch, rắc rối gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.