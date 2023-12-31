15 ngày cuối cùng tháng 1/2024, 3 con giáp TÀI LỘC rực rỡ, vận khí ngùn ngụt, sung sướng đủ đầy, đón Tết âm lịch viên mãn

Tài vận sinh trưởng thịnh vượng nhờ Tam Hội cục. Thân là một trong những con giáp tốt bụng, hễ nghĩ thiện là làm thiện, không tính toán nên rất có lộc làm ăn. Ai đang có ý định mua xe, bán đất, mua đồ có giá trị có thể tiến hành trong hôm nay.

Vận tình tình cảm lên hương nhờ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim. Đôi khi, lòng tốt, sự thiện lương của con giáp này chính là điều khiến họ nổi bật trong đám đông. Những người còn độc thân sẽ được người quen se duyên mai mối, hãy cởi mở đón nhận.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng này có quý nhân giúp đỡ nên những chú Chuột càng làm càng thấy nhiều động lực. Bản mệnh chịu nhiều áp lực nhưng không để cho áp lực đó vùi dập mình mà cố gắng hết mình để chiến thắng áp lực và đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Bằng trí thông minh, nhanh nhạy của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua những cửa ải khó khăn trước mắt. Những khó khăn này tạo thành thử thách, khi tuổi Tý đạt được thành công thì cũng là lúc mà năng lực cá nhân của con giáp này được công nhận.

Bản mệnh thành công nhưng cũng đừng vì thế mà kiêu ngạo. Các mối quan hệ xã giao hôm nay có thể trở thành bàn đạp để bạn phát triển mai sau. Hãy cố gắng mở rộng các mối quan hệ mới, duy trì và phát triển các mối quan hệ cũ.

Nếu có ý tưởng, ý kiến gì, hãy mạnh dạn nói ra, mạnh dạn thực hiện. Người dám nghĩ dám làm sẽ nhận được nhiều may mắn trong thời điểm này. Theo tử vi 2024 của tuổi Tý, bản mệnh có cơ hội được tăng lương thăng chức ngay lúc sắp kết thúc năm cũ, đón Tết an vui, chẳng có gì phải lo lắng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.