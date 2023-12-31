Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/1), 3 con giáp làm ăn khốn khó, đen đủi đủ đường, làm gì cũng dở dang

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 23:30

Theo tử vi, 3 con giáp này tài lộc đổ sông đổ bể, xui xẻo đủ đường, cẩn thận vận đen đeo bám vào cuối ngày.

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 3 ngày tới (1, 2 và 3/1), người tuổi Ngọ phải cân đối lại cảm xúc, đừng để ảnh hưởng đến các mặt khác.

Tình duyên: Hôm nay đường tình duyên sa sút, không có sự đồng tâm hiệp lực, cản trở sự phát triển của mối quan hệ. 

Công việc: Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, trốn tránh trách nhiệm, không có sự phát triển. 

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tốt dần lên, giữ nguyên hiện trạng, chưa thích hợp thay đổi. 

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay sa sút, nóng trong nghiêm trọng, miệng dễ bị lở loét.

Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/1), 3 con giáp làm ăn khốn khó, đen đủi đủ đường, làm gì cũng dở dang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Dậu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Dậu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Con giáp tuổi Dậu không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý. Dậu cũng là những người thông minh và hóm hỉnh, giúp cuộc sống của mình được thú vị, vui vẻ hơn.

Theo tử vi 3 ngày tới (1, 2 và 3/1), người tuổi Dậu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Trong thời gian này, con giáp này cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, sự nỗ lực trước đó đều được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, Dậu có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Bên cạnh đó, nhờ Dậu chăm chỉ làm việc nên công danh thành đạt, tài lộc dồi dào và cuộc sống sung túc hơn.

Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/1), 3 con giáp làm ăn khốn khó, đen đủi đủ đường, làm gì cũng dở dang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 3 ngày tới (1, 2 và 3/1), tuổi Tuất gặp nhiều may mắn nên mưu sự dễ thành, công việc tiến triển suôn sẻ. Con giáp này đề cao quy trình và thứ tự, tập trung vào các mục tiêu cần sự ưu tiên nên năng suất được cải thiện đáng kể, sự nỗ lực được đền đáp.

Cũng trong ngày này, tuổi Tuất cũng gặp may ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên nếu vẫn giữ thói quen chi tiêu hào phóng như hiện tại, bản mệnh sẽ khó mà tích lũy như mong đợi.

Vận trình tình duyên khởi sắc cũng giúp trạng thái tinh thần của tuổi Tuất khá tốt. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, tìm lại được cảm giác an yên bên cạnh người mình yêu thương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Cẩn thận 3 ngày tới (1, 2 và 3/1), 3 con giáp làm ăn khốn khó, đen đủi đủ đường, làm gì cũng dở dang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp công danh xán lạn, từ nay thay vận đổi đời, chuyển mình hóa RỒNG, tương lai tươi đẹp

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp công danh xán lạn, từ nay thay vận đổi đời, chuyển mình hóa RỒNG, tương lai tươi đẹp

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1), 3 con giáp sau uống cạn lộc trời, hạnh phúc ngọt ngào, dự đoán đón Tết tưng bừng.

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