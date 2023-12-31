Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp vận số đỏ rực, phúc lộc dồi dào, túi tiền dày cộm, giàu sang hơn người

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, người tuổi Dậu vận trình tổng thể đang tăng lên, không được hẹp hòi.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tăng tiến, bạn có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn và thể hiện được năng lực của mình.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay có phần khởi sắc, đáng được tin cậy, có người theo đuổi bạn xuất hiện.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay sa sút, có nhiều trường hợp bị vay mượn tiền.

Sức khỏe: Bình thường, nhớ để tóc khô rồi mới đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn hiền lành, lương thiện, có năng lực làm việc tốt. Con giáp này chăm chỉ, không ngừng phấn đấu vì tương lai tốt đẹp.

Tuổi Thìn là một trong 3 con giáp đón tài lộc vượng phát trong thời gian này. Bản mệnh kiếm được một khoản kha khá từ công việc phụ. Công với nguồn thu chính, cuộc sống của tuổi Thìn trong giai đoạn này khá dư dả. Công việc có thể vất vả và có một số vấn đề phát sinh nhưng nhờ sự trợ giúp của quý nhân, bản mệnh có thể giải quyết triệt để.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng khởi sắc trông thấy. Người độc thân có nhiều cơ hội tiếp cú, làm quen với người khác giới. Tình cảm của các cặp đôi càng thêm nồng thắm, các xích mích, mâu thuẫn trước đó được hóa giải.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn nên mưu sự dễ thành, công việc tiến triển suôn sẻ. Con giáp này đề cao quy trình và thứ tự, tập trung vào các mục tiêu cần sự ưu tiên nên năng suất được cải thiện đáng kể, sự nỗ lực được đền đáp.

Cũng trong ngày này, tuổi Tuất cũng gặp may ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên nếu vẫn giữ thói quen chi tiêu hào phóng như hiện tại, bản mệnh sẽ khó mà tích lũy như mong đợi.

Vận trình tình duyên khởi sắc cũng giúp trạng thái tinh thần của tuổi Tuất khá tốt. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, tìm lại được cảm giác an yên bên cạnh người mình yêu thương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.