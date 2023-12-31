Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp vận số đỏ rực, phúc lộc dồi dào, túi tiền dày cộm, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 23:34

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp sau tiền về đếm mỏi tay, nhanh giàu sang phú quý, sớm mua nhà, tậu xe.

Tuổi Dậu 

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, người tuổi Dậu vận trình tổng thể đang tăng lên, không được hẹp hòi.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay có phần khởi sắc, đáng được tin cậy, có người theo đuổi bạn xuất hiện. 

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tăng tiến, bạn có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn và thể hiện được năng lực của mình. 

Tài lộc: Tài lộc hôm nay sa sút, có nhiều trường hợp bị vay mượn tiền.

Sức khỏe: Bình thường, nhớ để tóc khô rồi mới đi ngủ.  

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp vận số đỏ rực, phúc lộc dồi dào, túi tiền dày cộm, giàu sang hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn hiền lành, lương thiện, có năng lực làm việc tốt. Con giáp này chăm chỉ, không ngừng phấn đấu vì tương lai tốt đẹp.

Tuổi Thìn là một trong 3 con giáp đón tài lộc vượng phát trong thời gian này. Bản mệnh kiếm được một khoản kha khá từ công việc phụ. Công với nguồn thu chính, cuộc sống của tuổi Thìn trong giai đoạn này khá dư dả. Công việc có thể vất vả và có một số vấn đề phát sinh nhưng nhờ sự trợ giúp của quý nhân, bản mệnh có thể giải quyết triệt để.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng khởi sắc trông thấy. Người độc thân có nhiều cơ hội tiếp cú, làm quen với người khác giới. Tình cảm của các cặp đôi càng thêm nồng thắm, các xích mích, mâu thuẫn trước đó được hóa giải.

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp vận số đỏ rực, phúc lộc dồi dào, túi tiền dày cộm, giàu sang hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn nên mưu sự dễ thành, công việc tiến triển suôn sẻ. Con giáp này đề cao quy trình và thứ tự, tập trung vào các mục tiêu cần sự ưu tiên nên năng suất được cải thiện đáng kể, sự nỗ lực được đền đáp.

Cũng trong ngày này, tuổi Tuất cũng gặp may ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên nếu vẫn giữ thói quen chi tiêu hào phóng như hiện tại, bản mệnh sẽ khó mà tích lũy như mong đợi.

Vận trình tình duyên khởi sắc cũng giúp trạng thái tinh thần của tuổi Tuất khá tốt. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, tìm lại được cảm giác an yên bên cạnh người mình yêu thương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp vận số đỏ rực, phúc lộc dồi dào, túi tiền dày cộm, giàu sang hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp công danh xán lạn, từ nay thay vận đổi đời, chuyển mình hóa RỒNG, tương lai tươi đẹp

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp công danh xán lạn, từ nay thay vận đổi đời, chuyển mình hóa RỒNG, tương lai tươi đẹp

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1), 3 con giáp sau uống cạn lộc trời, hạnh phúc ngọt ngào, dự đoán đón Tết tưng bừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 32 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026