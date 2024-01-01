Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 00:48

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp sau vận may sẽ rất rực rỡ, đụng đâu cũng hái ra tiền, càng về cuối tháng càng hốt bạc.

Tuổi Mão 

Ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão cần phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn nữa trong công việc nếu không muốn xảy ra sai sót. Dù là trong nhiệm vụ bạn đã quá quen thuộc, những nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn đấy.

Trên phương diện tài lộc, bạn có thể rơi vào tình trạng quá nóng nảy khi quyết định đầu tư, do đó, hãy sẵn sàng tinh thần đối diện với tổn thất có thể xảy ra. Hãy coi đó là một bài học đắt giá để không mắc phải trong tương lai.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi là con giáp luôn phải tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại gặt hái được nhiều thành công như vậy trong vòng vài tháng ngắn ngủi của đầu năm mới sắp tới.

Bạn luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười khi bạn mãi còn mơ hồ và mông lung trên con đường tìm ra đam mê và chinh phục những mục tiêu bản thân đề ra bấy lâu nay.

Tháng 1/2024 này nhờ có những quý nhân xuất hiện trong cuộc đời, tuổi Mùi sẽ được giúp sức để thực hiện được gần đủ những điều mà bạn muốn hoàn thành trong năm năm gần đây nhất.

Quả là một may mắn quá lớn đối với những bạn luôn cho rằng Thần May Mắn đã bỏ quên mình ngay từ khi mới sinh ra này.

Hãy luôn duy trì tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên, những người cộng sự ngay bên cạnh sẽ mang lại cho bạn nguồn năng lượng tích cực to lớn để bạn chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày liên tiếp (1/1-3/1/2024), 3 con giáp hốt lộc đầu năm, phú quý phát tài, vận may rạng ngời, cuộc sống ngập trong nhung lụa

3 ngày liên tiếp (1/1-3/1/2024), 3 con giáp hốt lộc đầu năm, phú quý phát tài, vận may rạng ngời, cuộc sống ngập trong nhung lụa

3 ngày liên tiếp (1/1-3/1/2024), 3 con giáp sau thịnh vượng vây quanh, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió.

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