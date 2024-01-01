Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp có căn phú quý, CÁT KHÍ ngút ngàn, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 03:05

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp sau bản mệnh cực thịnh, phát tài giàu khủng, phú quý khiến người người ghen tỵ.

Tuổi Tuất 

Cát tinh Thiên Tài báo hiệu thời gian này tuổi Tuất sẽ có niềm vui tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc như trúng thưởng, nhặt được tiền... Việc làm ăn suôn sẻ cũng giúp bản mệnh kiếm được tiền bạc dễ dàng ngoài công sức của mình.

Tuy nhiên, tình cảm có thể không được suôn sẻ như vậy. Ngũ hành Thủy – Thổ cho thấy, sóng gió ập tới đe dọa hạnh phúc lứa đôi. Bản mệnh nên tránh các quyết định quan trọng liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày hôm nay. Tình yêu đôi lứa dễ gặp xung đột, người độc thân khó lòng tìm được một nửa phù hợp.

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp có căn phú quý, CÁT KHÍ ngút ngàn, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi 1/1 đến 21/1, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp có căn phú quý, CÁT KHÍ ngút ngàn, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi 1/1 đến 21/1, người tuổi Hợi rất hòa nhã, dễ gần, tính tình luôn dĩ hòa vi quý. Thành tích về mọi mặt của họ đều rất xuất sắc.

Trong tháng 1 dương lịch, con giáp tuổi Hợi đã có sự thăng tiến đáng kể, xua tan đi những chán nản, u ám vì thất bại trong năm trước.

Họ không chỉ kiếm tiền tốt hơn, sự nghiệp khởi sắc mà những muộn phiền trong lòng cũng tan biến. Đối với con giáp này lợi nhuận thu về ổn định, đón nhiều niềm vui bất ngờ.

Người tuổi Hợi sẽ không phải lo lắng về các vấn đề trong tháng đầu tiên Âm lịch, rắc rối gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp có căn phú quý, CÁT KHÍ ngút ngàn, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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