Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, phúc phần lên hương, hứng đầy tài lộc

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 02:33

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp sau phúc lành hội tụ, vận may ngày càng khởi sắc, chuyển mình giàu sang phú quý.

Tuổi Thân 

Nguồn tài chính của tuổi Thân đang ổn định từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Hãy chú ý đến những dự án kinh doanh mới và thận trọng với tính cách hướng nội của bạn. Hành động không suy nghĩ có thể đưa đến rắc rối tài chính, hãy tính toán cẩn thận.

Nếu bạn đang có ý định tiến tới hôn nhân, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng và bàn bạc cẩn thận với đối tác. Vận trình tình cảm đang thuận lợi, và độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp. Đối với những cặp đôi đang yêu, mối quan hệ ngày càng thăng hoa và hài hòa.

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, phúc phần lên hương, hứng đầy tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, phúc phần lên hương, hứng đầy tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có tinh thần cầu tiến, không ngại đối mặt với khó khăn thử thách. Một khi gặp được cơ hội tốt, con giáp này sẽ nhanh chóng nắm bắt và phát huy hết khả năng của mình để gặt hái được thành quả rực rỡ.

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), tài lộc của tuổi Dần sẽ tăng lên gấp bội. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên cuộc sống diễn ra tốt đẹp. Giai đoạn này, tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Đây là khoảng thời gian phú quý tự tìm đến tận cửa nhà của người tuổi Dần, quý nhân luôn ở bên hỗ trợ, vận trình cứ thế mà thăng tiến.

Sau đó, cuộc sống của người tuổi Dần được nâng lên một tầm cao mới, may mắn liên tiếp. Con giáp này có thể tìm được cơ hội đổi đời và tiếp tục phát tài đến vài năm sau.

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/1), 3 con giáp đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, phúc phần lên hương, hứng đầy tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp sau vận may sẽ rất rực rỡ, đụng đâu cũng hái ra tiền, càng về cuối tháng càng hốt bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 28 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể