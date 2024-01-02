3 con giáp này khổ tận cam lai, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, tài lộc nở rộ từ 3/1 đến 31/1/2024

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 13:45

Từ 3/1 đến 31/1, 3 con giáp dưới đây được dự đoán từ nghèo hóa giàu, bùng nổ may mắn đầu năm, phú quý lên hương không ngờ.

Tuổi Thân 

Từ 3/1 đến 31/1, tuổi Thân cần học cách thỏa hiệp. Ngay cả khi bản mệnh là người lãnh đạo, cũng không thể lúc nào cũng áp đặt, bắt người ta nghe theo ý của mình. Có thể đôi khi quan điểm của bản mệnh chưa thực sự đúng đắn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân đã biết và dần thay đổi những tính cách không tốt của mình, nhờ vậy, tuổi Thân trở nên cuốn hút hơn và nhận được sự chú ý của người khác giới. Con giáp này có thể gặp được đối tượng triển vọng trong ngày này.

Nếu đã có đôi, bản mệnh và đối phương đang càng lúc càng thấu hiểu và ăn ý với nhau hơn. Chưa cần nửa kia nói ra, bản mệnh đã biết được người ấy muốn gì. Quan hệ của hai người nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

3 con giáp này khổ tận cam lai, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, tài lộc nở rộ từ 3/1 đến 31/1/2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất đón nhận sự chuyển biến tích cực trong sự nghiệp, tình duyên. Bản mệnh có thể vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục.

Tử vi dự báo rằng thời gian này chính là thời điểm để tuổi Tuất khai vận, cả chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp. Bản mệnh chủ động, hăng hái nên việc gì cũng có thể thành công.

Tuổi Tuất có trái tim ngập tràn năng lượng, truyền thêm động lực cho những người xung quanh. Bản mệnh làm đâu thắng đó, không ít các dự án được hoàn thành xuất sắc, không gặp bất cứ khó khăn nào.

3 con giáp này khổ tận cam lai, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, tài lộc nở rộ từ 3/1 đến 31/1/2024 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ 3/1 đến 31/1, người tuổi Dậu luôn biết trân trọng tài lộc tự kiếm ra được. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Dậu dù trắc trở vì bị ảnh hưởng bởi nhiều người khác. 

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm bạn có sự thấu đáo khi chia sẻ những tâm tình cùng nhau. 

Tài lộc: Người tuổi Dậu luôn có sự trân trọng thành quả của bản thân tự làm ra được.

Sức khoẻ: Ăn, uống nên hạn chế các chất chứa cồn. 

3 con giáp này khổ tận cam lai, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, tài lộc nở rộ từ 3/1 đến 31/1/2024 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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