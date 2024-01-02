Liên tiếp 5 ngày tới (3, 4, 5, 6 và 7/1/2024), 3 con giáp tài lộc khởi sắc, vàng bạc ngập két, tình tiền rực rỡ, đổi vận như ý

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 13:33

Liên tiếp 5 ngày tới (3, 4, 5, 6 và 7/1), 3 con giáp sau được dự đoán sẽ gặp nhiều điều may mắn, phúc lộc dồi dào, mỏi tay đếm tiền.

Tuổi Mùi 

Liên tiếp 5 ngày tới (3, 4, 5, 6 và 7/1), tuổi Mùi hãy kiên trì thực hiện tất cả các công việc trong kế hoạch, đừng bỏ dở giữa chừng, nếu không, bản mệnh sẽ gây rắc rối cho người khác.

Trong làm ăn kinh doanh, con giáp này chớ nên cả tin nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của những kẻ mình không hiểu rõ. Nếu bản mệnh quá ngây thơ, sẽ rất dễ rơi vào những cái bẫy kẻ xấu đặt ra, đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của.

Đáng buồn hơn, vợ chồng con giáp này đang không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, chính vì thế mà chuyện nhỏ cũng có thể khiến hai người mâu thuẫn với nhau. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cả hai đều mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Liên tiếp 5 ngày tới (3, 4, 5, 6 và 7/1/2024), 3 con giáp tài lộc khởi sắc, vàng bạc ngập két, tình tiền rực rỡ, đổi vận như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu đã trải qua những ngày tháng khó khăn trong cả tình duyên lẫn công việc. Điều này khiến bản mệnh mệt mỏi, có chút áp lực và tuyệt vọng. Tử vi dự báo rằng sau Tết Dương lịch, tuổi Dậu có quý nhân phù trợ, vận trình thay đổi một cách bất ngờ. Người ra tay trợ giúp bản mệnh không phải ai xa lạ mà có thể là người thân, bạn bè, người đang gắn bó với tuổi Dậu mỗi ngày.

Bản mệnh không nên nản chí mà hãy kiên trì để giải quyết các vấn đề khó khăn. Thời gian này, tuổi Dậu đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Mọi vấn đề được giải quyết, bản mệnh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tận hưởng cuộc sống thư thả hơn.

Liên tiếp 5 ngày tới (3, 4, 5, 6 và 7/1/2024), 3 con giáp tài lộc khởi sắc, vàng bạc ngập két, tình tiền rực rỡ, đổi vận như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi liên tiếp 5 ngày tới (3, 4, 5, 6 và 7/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân chịu khó lắng nghe những thông tin từ người yêu. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân được trọng dụng khi làm việc nhờ sự chu đáo. 

Tình cảm: Biết lắng nghe, chịu khó tìm hiểu sở thích của người yêu. 

Tài lộc: Công sức lao động vất vả được trả công xứng đáng. 

Sức khoẻ: Luôn tìm được thời gian dành riêng cho bản thân. 

Liên tiếp 5 ngày tới (3, 4, 5, 6 và 7/1/2024), 3 con giáp tài lộc khởi sắc, vàng bạc ngập két, tình tiền rực rỡ, đổi vận như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp có căn phú quý, CÁT KHÍ ngút ngàn, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp có căn phú quý, CÁT KHÍ ngút ngàn, nhìn lên nhận vàng, nhìn xuống nhận bạc

Tử vi 1/1 đến 21/1, 3 con giáp sau bản mệnh cực thịnh, phát tài giàu khủng, phú quý khiến người người ghen tỵ.

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