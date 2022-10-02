Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Bất kể trong hoàn cảnh nào, tuổi Dậu cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng mọi thứ để xây dựng cuộc sống mình mong muốn. Trong năm Mậu Tuất này, tuổi Dậu được xem là con giáp gặp nhiều may mắn nhưng trong nửa năm đầu mọi việc đều dậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc không suôn sẻ.

Tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội tốt giúp sự nghiệp ổn định và thăng tiến hơn, tài vận cũng từ đó mà ngày càng tăng, trời ban phước gia đình năm nay có thêm thành viên mới, giúp gia đạo an yên và sung túc đến những năm sau.

Tuy nhiên, từ 20h tối 2/10/2022 tuổi Dậu sẽ chuyển vận, những rắc rối tưởng như rất khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Nhờ vậy mà tinh thần tuổi Dậu cải thiện rõ rệt, giúp họ minh mẫn và bắt đầu sáng tạo nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất dễ hòa đồng và thích ứng linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Năm nay, gặp một số khó khăn nhưng không bao giờ khiến bản thân cực đoan, suy sụp.

Ảnh minh họa: Internet

Thái độ sống tích cực, lạc quan giúp con giáp tuổi Mùi nhanh chóng vượt qua khó khăn và sớm quay lại "đường đua". Những nỗ lực của họ sẽ không vô ích, vận thế của họ sáng bừng Từ 20h tối 2/10/2022 và kéo dài hết năm Nhâm Dần này.

Từ 20h tối 2/10/2022, mọi việc của con giáp này sẽ suôn sẻ hơn, ít rắc rối, tài lộc hanh thông, tốc độ kiếm tiền tăng tốc. Người tuổi Mùi sớm kiếm đầy bồn đầy bát, giá trị bản thân gia tăng vượt bậc.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Từ 20h tối 2/10/2022, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với tuổi Tỵ. Với thái độ nhiệt tình vốn có, con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người bản mệnh đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, con giáp này sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai, đồng thời giảm bớt được những sai sót ở hiện tại.

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