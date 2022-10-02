3 tuổi đi qua xui rủi, đón Chủ Nhật "vàng" lộc lá ngập tràn, tiền về ào ào như "bão", tài vận may mắn rộn ràng

Theo t ử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Chủ Nhật ngày 2/10/2022, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tỵ vào Chủ Nhật ngày 2/10/2022 được Lục Hợp cục nâng đỡ nên làm gì cũng may mắn. Con giáp này suy nghĩ khá thoáng, không bất mãn hay bức xúc với những vấn đề hiện tại, bạn gạt bỏ tất cả sự chấp nhặt trong lòng để nghĩ tới những kế hoạch mới, công việc được giải quyết dễ dàng hơn.

Đường tiền bạc có Thực Thần tương trợ nên bản mệnh sẽ không phải lo quá nhiều về tiền. Hôm nay tâm trạng của bạn thoải mái, có thể nuông chiều sở thích ăn uống của bản thân, ăn ngủ ngon hơn. Bạn có thể hy vọng nhận được những số tiền đặc biệt mà bạn xứng đáng nhận được.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của Mùi đã định sẵn sự bình yên, nhàn hạ và sung sướng ngay từ khi mới sinh ra. May mắn của Mùi chính là sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Thậm chí, đôi khi họ trải qua giai đoạn túng thiếu nhất thì chí ít cũng được gia đình hỗ trợ hoặc những người bạn giàu có giúp đỡ. Có thể nói, Thần Tài chính là vị thần hộ mệnh mang lại nhiều vụ “bội thu” tiền bạc cho người tuổi Mùi.

Chủ Nhật ngày 2/10/2022, tuổi Mùi sẽ càng thăng tiến về đường tài lộc, có nhiều tiền của tiết kiệm hơn lúc trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.