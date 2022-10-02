Từ 2/10 đến 10/10, 3 con giáp có số hưởng Trời ban, chờ đếm tiền tỷ, "nằm duỗi mà ăn" lộc lá ngập tràn

Tử vi cho thấy từ 2/10 đến 10/10 người tuổi Tuất đón nhiều điềm lành, dễ gặt hái được các mục tiêu đã đặt ra. Họ có ý chí kiên định, chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ cũng sống rất tình cảm. Dù ở trong hoàn cảnh nào người tuổi Tuất cũng có thể hiểu đúng về bản thân để phát hiện ra những khuyết điểm cần hoàn thiện.

May mắn đến với Tuất mỗi lúc một nhiều giúp xua tan đi những khó khăn, trở ngại trước đây. Nếu như Tuất quyết đoán và hành động thì bản mệnh sẽ còn mở ra nhiều cơ hội thành công cho chính mình.

Người tuổi Tuất luôn có ý thức tự kỷ luật và tu dưỡng. Nay lại có thêm sự giúp đỡ của sao may mắn, quý nhân nên dễ dàng phát huy được sức mạnh và đạt được những điều tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi từ 2/10 đến 10/10 diễn ra một cách suôn sẻ và ổn định. Dự đoán người tuổi này sẽ được cấp trên cân nhắc cho lên vị trí cao hơn do có Quý Nhân phù trợ cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua của bản mệnh.

Vận trình tình cảm chan chứa tình yêu thương. Đôi lứa yêu nhau đang có những giây phút ngọt ngào đáng nhớ tại thời điểm này. Người độc thân tìm thấy được người bạn trăm năm thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp có ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Những người cầm tinh con rồng từ 2/10 đến 10/10 luôn sẵn sàng đối diện với mọi thách thức. Dường như, càng trong hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Thìn lại càng dễ “lội ngược dòng”, có được thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở.

Tuy nhiên, Thìn có một điểm yếu sẽ làm cản trở sự thành công chính là quá nôn nóng và bộc trực. Cá tính mạnh mẽ này sẽ che đi sự sáng suốt, lý tính và quyết đoán bẩm sinh ở người tuổi Thìn. Từ đó, ngăn cản bước đường chinh phục vinh hoa phú quý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.