Từ 13h chiều 2/10/2022, Thần Tài gọi tên 3 con giáp trúng độc đắc đến 200 tỷ, vận may gõ cửa nhà, lộc lá về bao la

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 10:35

3 con giáp có duyên trúng xổ số lớn vào 13h chiều 2/10/2022, lộc tài cũng tìm đến bủa vây giúp gia chủ làm ăn vượng phát.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi này không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong công việc, họ giữ đúng tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Dù trong khó khăn, con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, luôn tin tưởng vào tương lai. Người tuổi này cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót. Từ 13h chiều 2/10/2022, vận khí của con giáp tuổi Mão ngày càng bùng nổ. Con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời.

Từ 13h chiều 2/10/2022, Thần Tài gọi tên 3 con giáp trúng độc đắc đến 200 tỷ, vận may gõ cửa nhà, lộc lá về bao la - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều.

Những người còn gặp khó khăn cũng sớm tất toán nợ nần. Con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Tuổi Thân

Từ 13h chiều 2/10/2022, Thần Tài gọi tên 3 con giáp trúng độc đắc đến 200 tỷ, vận may gõ cửa nhà, lộc lá về bao la - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với  những người tuổi Thân, khi càng ở hoàn cảnh có tính cạnh tranh khốc liệt thì tài năng của họ càng được bộc lộ vượt trội. Thân cũng luôn khát khao về cuộc sống giàu sang nên sẽ cố gắng hết mình để đạt được điều đó. Sẵn tính kiên trì nên ngay khi phát hiện cơ hội thì tuổi Thân sẽ nhanh chóng nắm bắt và tận dụng. Ngoài ra, việc kiếm tiền của Thân cũng suôn sẻ hơn con giáp khác vì được Thần Tài phù trợ, đặc biệt từ 13h chiều 2/10/2022.

Tuy nhiên, cách sống quá mức phóng khoáng, tiêu tiền hoang phí cũng là lý do “cản đường” tiền đồ của Thân. Lập gia đình hoặc có người yêu là cách tốt nhất giúp Thân nhanh chóng sở hữu khối tài sản khổng lồ. Bởi có nửa kia hỗ trợ trong việc quản lý tài chính, tiền bạc của tuổi Thân mới thực sự được an toàn và sinh lời theo cấp số nhân.

Tuổi Tý

Từ 13h chiều 2/10/2022, Thần Tài gọi tên 3 con giáp trúng độc đắc đến 200 tỷ, vận may gõ cửa nhà, lộc lá về bao la - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là những người nhân từ, nhân hậu, luôn dễ gần và hài hước. Từ 13h chiều 2/10/2022, người tuổi Tý sẽ chuyển hóa từ buồn sang vui, từ xui xẻo sang may mắn. Một khi thời cơ đến, con giáp tuổi Tý sẽ vượng vận tài lộc, quý nhân vậy quanh.

Thời gian này, người tuổi Tý có thể có tín hiệu tích cực trong hôn nhân, có bạn bè tốt do ông trời ban tặng.

Những con giáp tuổi Tý còn đang độc thân, muốn thoát kiếp FA có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người thầm mến, đừng sợ thất bại. Cơ may sẽ đến với bạn nhiều hơn. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng nên làm việc chăm chỉ để nhân thêm tài lộc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ 3/10 đến 10/10 ai giàu lại 3 con giáp này, Thần Tài dẫn lối đến "mỏ vàng", khai vận tụ tài "hút sạch" lộc Trời, cơ hội làm giàu ở ngay trước mắt

Bắt đầu từ 3/10 đến 10/10 ai giàu lại 3 con giáp này, Thần Tài dẫn lối đến "mỏ vàng", khai vận tụ tài "hút sạch" lộc Trời, cơ hội làm giàu ở ngay trước mắt

Từ 3/10 đến 10/10 là thời gian huy hoàng cho 3 con giáp này vươn mình làm giàu, nhận tài lộc vô vàn, biết cách năm bắt cơ hội sẽ phất lên rực rỡ.

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