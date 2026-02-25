Từ 10-20 âm lịch: 3 con giáp THẦN TÀI BAN LỘC, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 20:13

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán cuộc sống cực kỳ viên mãn, tương lai xán lạn, tình tiền viên mãn.

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Từ 10-20 âm lịch: 3 con giáp THẦN TÀI BAN LỘC, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Từ 10-20 âm lịch: 3 con giáp THẦN TÀI BAN LỘC, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý thông minh, hoạt bát lanh lợi hơn người. Họ có sự nỗ lực mà ít ai có được, do đó thường thành công sớm hơn người. Từ nay là giai đoạn tài chính của tuổi Tý có sự chuyển biến rõ ràng khi gặt hái được vô vàn tài lộc. Sau thời gian áp lực vì tiền bạc, tới nay họ đã được tháo gỡ những bế tắc trong tinh thần, nợ nần cũng được trả sạch, họ cứ thế đón chờ những tin vui tài chính tích cực.

Nhờ tư duy nhanh nhạy và khả năng nắm bắt cơ hội, tuổi Tý tìm thấy nguồn thu mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh tự do, đầu tư nhỏ hoặc công việc phụ sẽ thấy tiền bạc vô cùng khởi sắc. Công việc phát triển, thu nhập tăng đều, cảm giác “sạch bách nợ đời” khiến họ tràn trề năng lượng tích cực.

Từ 10-20 âm lịch: 3 con giáp THẦN TÀI BAN LỘC, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, sống không lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

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Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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