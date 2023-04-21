Từ 1 giờ sáng ngày 22/4 có đến 3 con giáp hứng lộc trời ban, tiền của ùa vào như nước chuẩn bị trở thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 21:23

Ngày 22/4 vào từ 1 giờ sáng đến 24 giờ tối có 3 con giáp sẽ bội thu tiền bạc, may mắn ập đến không ngừng giúp cho vận mệnh đổi đời giàu sang.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 22/4/2023, công việc của tuổi Tý rất bấp bênh. Con giáp này dễ bị mất chức, nghỉ việc vì gặp rắc rối nhưng không giải quyết được. Có chuyện gì bản mệnh cũng phải bình tĩnh kẻo xôi hỏng bỏng không.

Vận tài lộc của bản mệnh đi xuống so với thời gian trước. Những khoản đầu tư trước cứ tụt dốc không phanh, đặc biệt là những người chơi cổ phiếu, khởi nghiệp, chưa có tiến triển gì khá khẩm.

Tình cảm cũng trắc trở, vướng nhiều cản ngại. Về phía mình, tuổi Tý cần tiết chế bản thân, đừng tỏ ra cố chấp, cứng nhắc để cái tôi bị lên quá cao. Muốn giữ hạnh phúc gia đình nên nhường nhịn nhau một chút.

Giờ tốt trong ngày: 7 giờ sáng - 9 giờ sáng 

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Từ 1 giờ sáng ngày 22/4 có đến 3 con giáp hứng lộc trời ban, tiền của ùa vào như nước chuẩn bị trở thành đại gia - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 22/4/2023 , công việc của tuổi Thìn có phần cứng nhắc, khó thở. Dù đang làm chức vụ nào thì con giáp này cũng nên mềm mỏng một chút để công việc có đường phát triển. Nhiều tài mà không có tâm thì vô dụng.

Là người tài giỏi nên tiền tài ổn định, thêm vào đó tuổi Thìn lại quản lý giỏi và không có xui xẻo nào xảy đến trong ngày. Nỗi đau mất tiền mất của từ trước phần nào nguôi ngoai và bản mệnh đang có động lực để bước tiếp, coi như của đi thay người.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, con giáp này dễ có cãi nhau, xô xát giữa tuổi Thìn với bạn bè, hàng xóm. Người có gia đình hãy để mắt đến người kia, cẩn thận có kẻ thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 13 giờ chiều - 20 giờ tối 

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Từ 1 giờ sáng ngày 22/4 có đến 3 con giáp hứng lộc trời ban, tiền của ùa vào như nước chuẩn bị trở thành đại gia - Ảnh 2

Tuổi Mão 

Tử vi thứ Bảy ngày 22/4/2023 của 12 con giáp nói rằng, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Mão nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Vận trình tài lộc của tuổi Mão trong ngày 22/3 cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi Mão sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Giờ tốt trong ngày: 12 giờ trưa - 15 giờ chiều 

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi 

Từ 1 giờ sáng ngày 22/4 có đến 3 con giáp hứng lộc trời ban, tiền của ùa vào như nước chuẩn bị trở thành đại gia - Ảnh 3

Ảnh minh họa

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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