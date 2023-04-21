Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tý rất bấp bênh. Con giáp này dễ bị mất chức, nghỉ việc vì gặp rắc rối nhưng không giải quyết được. Có chuyện gì bản mệnh cũng phải bình tĩnh kẻo xôi hỏng bỏng không.

Tình cảm cũng trắc trở, vướng nhiều cản ngại. Về phía mình, tuổi Tý cần tiết chế bản thân, đừng tỏ ra cố chấp, cứng nhắc để cái tôi bị lên quá cao. Muốn giữ hạnh phúc gia đình nên nhường nhịn nhau một chút.

Vận tài lộc của bản mệnh đi xuống so với thời gian trước. Những khoản đầu tư trước cứ tụt dốc không phanh, đặc biệt là những người chơi cổ phiếu, khởi nghiệp, chưa có tiến triển gì khá khẩm.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Ấn lâm vận chỉ có lợi cho chức quyền, học hành chứ không có lợi cho những bạn làm công việc tự do. Nay Sửu hãy ưu tiên việc nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ nhiều.

Tinh thần của con giáp này xuống dốc, chịu nhiều căng thẳng do lâm Tương Hình. Hội độc thân khá kén chọn, không thích yêu đương, thích ở vậy cho khỏe thân hơn là có người kề cạnh. Người có gia đình thì gặp vô vàn mớ rối ren trong đầu chưa giải quyết được.

Cũng may tài chính ổn định nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Ít ra bạn còn biết tiết kiệm, dè xẻn phòng lúc ốm đau chứ không tiêu hoang như những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi mong muốn du lịch khắp nơi trên thế giới, tự do thoải mái với đam mê.

Công việc: Người tuổi Hợi từ bỏ công việc văn phòng, tìm đến công việc vừa tự do, thoải mái mang thu nhập cao.

Tình duyên: Tình cảm có người đồng hành và tài trợ cho bạn những chuyến đi du lịch cùng nhau.

Tài lộc: Tài chính thu về ít, tuy nhiên những kế hoạch bạn đề ra khả quan thu lợi nhuận cao.

Sức khỏe: Hạn chế dầu ăn trong các món ăn, nên sử dụng các món luộc, hấp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm