Tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Bảy 22/4/2023: 3 tuổi tài lộc lên cao, được Thần Tài nhả vía, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tiền bạc đếm cả đời không hết

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mão thực sự rất may mắn. Sản vận, tiền lương, quyền lợi đều như ý bản mệnh muốn. Tính cần cù, chắc chắn của bản mệnh tạo ra uy tín trong công việc, khiến ai cũng thích hợp tác.

Tiếc là vận trình tình cảm của con giáp này không như mơ. Nhiều người hay bị bạn bè xã giao làm phiền, ngồi yên cũng dính xui xẻo. Tình yêu có tranh cãi vì không thỏa thuận được với nhau.

Vận tiền bạc khởi sắc đem lại sự thoải mái cho tuổi Mão. Con giáp này là người có tài nên thả ở đâu cũng kiếm được tiền. Kiếm được tiền hay không chẳng qua là tuổi Mão có muốn hay không mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Ấn lâm vận chỉ có lợi cho chức quyền, học hành chứ không có lợi cho những bạn làm công việc tự do. Nay Sửu hãy ưu tiên việc nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ nhiều.

Tinh thần của con giáp này xuống dốc, chịu nhiều căng thẳng do lâm Tương Hình. Hội độc thân khá kén chọn, không thích yêu đương, thích ở vậy cho khỏe thân hơn là có người kề cạnh. Người có gia đình thì gặp vô vàn mớ rối ren trong đầu chưa giải quyết được.

Cũng may tài chính ổn định nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Ít ra bạn còn biết tiết kiệm, dè xẻn phòng lúc ốm đau chứ không tiêu hoang như những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thuận lợi gặp được người hữu duyên giúp đỡ bạn khi khó khăn.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay đặc biệt có người hậu thuẫn, giúp đỡ những khó khăn lâu nay bạn không tự giải quyết được.

Tình duyên: Tình duyên thăn hạn, cả hai luôn có những cử chỉ thân mật dành cho đối phương.

Tài lộc: May mắn có lộc, hôm nay có lộc được đi du lịch nước ngoài cùng người yêu.

Sức khỏe: Hạn chế tinh bột đối với những ai tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm