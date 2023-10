Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh có cơ hội để phát triển sự nghiệp trong ngày ngày. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này tìm được cơ hội gia tăng nguồn thu nhập của mình. Ngoài ra, nếu không muốn gặp rắc rối trong công việc, bản mệnh nên tránh để cảm xúc lấn át lý trí của mình.

Chuyện tình yêu đôi lứa của con giáp may mắn này cũng gặp nhiều tin vui phần nào cứu vớt những thất thoát trong công việc. Cuộc sống nhân giữa bạn và nửa kia lúc nào cũng ấm êm, hòa thuận do cả hai đều biết cách “giữ lửa” trong tình yêu. Người độc thân tìm được chốn an bình sau những sóng gió, áp lực trong cuộc sống lẫn công việc.