Tuổi Dần có tính cách tự do, không thích bị ràng buộc bởi tiền tài danh vọng. Con giáp này luôn chủ động, không bao giờ thích đứng im một chỗ hay sống đời vô ích. Bản mệnh có ước mơ của riêng mình và không ngừng theo đuổi chúng. Tuổi Dần có thể tập trung hết mức, không để những việc xung quanh ảnh hưởng đến mình.

Tử vi dự báo rằng, từ 28/11 đến 3/12, con giáp này có cát tinh soi chiếu nên vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Tuổi Dần đón nhận những bước ngoặt mới trong cuộc sống, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Bản mệnh chỉ cần dùng thái độ tốt, sẵn sàng tiếp thu cái mới, khắc phục những khuyết điểm của bản thân thì cơ hội thành công ngày một lớn.

Tuổi Mùi

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này.

Phương diện tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn.

Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán.

Tuần này, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia. Bạn hãy thử nhìn xung quanh, tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn.

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau, nhờ thế mà số lần mâu thuẫn giảm hẳn. Nếu thời gian cho phép, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm bằng một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi với hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào năm 2022 vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, từ 28/11 đến 3/12 đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ 28/11 đến 3/12 trở đi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.