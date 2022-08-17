Trúng số cực đậm đúng 15h30 chiều mai (21/7 âm lịch): 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', đón vận giàu sang, gánh tiền về nhà

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 14:50

Được Thần Tài gọi tên, 3 con giáp này thăng hoa tột đỉnh về tiền bạc, kể từ đây họ sống cuộc đời sung túc, tiền bạc không cần phải lo nghĩ.

Tuổi Sửu

Trúng số cực đậm đúng 15h30 chiều mai (21/7 âm lịch): 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', đón vận giàu sang, gánh tiền về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi có tính tình hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này kiên trì, tận tâm, thấy khó khăn cũng không nản. Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Sửu không nhiều, mưu sự khó thành.

Tuy nhiên, tử vi ngày 21/7 âm lịch có mách bảo rằng, đúng 15h30 chiều cùng ngày, người tuổi Sửu có đường tài lộc vượng phát vô cùng. Với những người làm kinh doanh có khả năng ký được hợp đồng lớn, người làm công ăn lương có thể được xem xét lên chức vụ, tăng cấp bậc, tiền lương thưởng. Thế nên, người tuổi Sửu hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Thời gian này, khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Tuổi Thìn

Trúng số cực đậm đúng 15h30 chiều mai (21/7 âm lịch): 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', đón vận giàu sang, gánh tiền về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Bên cạnh đó, con giáp này cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, không muốn an phận mà luôn mang trong mình nhiệt huyết để thay đổi cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. 

Thời gian trước, có thể tuổi Thìn gặp nhiều chông gai, thăng trầm nhưng bắt đầu từ ngày mai (21/7 âm lịch), vận may tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ bước lên một giai đoạn mới thành công hơn.

Cụ thể từ 15h30 chiều 21/7 âm lịch này, vận may của tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng nhờ được Thần Tài chiếu cố cho trúng được quả đậm, có thể đến từ việc thăng quan tiến chức hoặc tiền đầu tư trong thời gian qua nay mới "bùng nổ". Cũng kể từ đây, công việc của Thìn có nhiều chuyển biến, khả năng thành công rất tốt, đặc biệt con đường tình cảm sẽ thăng hoa, những người đang yêu sẽ hòa thuận và hạnh phúc hơn.

Tuổi Hợi

Trúng số cực đậm đúng 15h30 chiều mai (21/7 âm lịch): 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', đón vận giàu sang, gánh tiền về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 15h30 chiều mai (21/7 âm lịch), con giáp tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi hỷ sự, việc làm cũng đang dần chuyển biến tích cực, cuộc sống tự động suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông, công danh dễ dàng thăng tiến.

Hợi sẽ tìm được cơ hội thích hợp để thể hiện chính mình, có cơ hội được nói những điều cần nói, trong sự nghiệp cũng sẽ tìm được cơ hội thăng tiến. Kể từ thời gian này trở đi, tài lộc của tuổi Hợi cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, cuộc sống có nhiều màu sắc, tài lộc lớn và tài lộc nhỏ kết hợp với nhau, bất kể tuổi Hợi làm trong ngành nghề gì, họ đều có thể hái ra tiền.

Cuối năm nay, tuổi Hợi sẽ nhận được những điều tốt đẹp, họ sẽ thấy mình trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn. Khi cơ hội đến tay, tuổi Hợi không nên bỏ qua bất cứ cơ hội làm giàu nào, vì chỉ cần nắm bắt được một cơ hội thì cuộc sống của họ cũng bước lên tầm cao mới. 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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