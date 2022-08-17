4 con giáp hoan hỉ nhất trong 9 ngày còn lại của tháng 7 âm lịch (21/7-29/7) năm Nhâm Dần: Được cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 09:09

Top 3 con giáp dưới đây được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn, tiền bạc rủng rỉnh trong 9 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch.

Tuổi Tý

4 con giáp hoan hỉ nhất trong 9 ngày còn lại của tháng 7 âm lịch (21/7-29/7) năm Nhâm Dần: Được cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 9 ngày còn lại của tháng 7 âm lịch này (21/7-29/7), con giáp tuổi Tý thoát khỏi vận xui, tài vận của con giáp này phất lên như diều gặp gió, hoàng kim phủ đầy.

Đây là thời gian con giáp làm ăn phát đạt, không lo cơm ăn áo mặc. Điều Tý cần làm là dốc lòng với công việc của riêng mình. Khi đó, bản mệnh sẽ tìm được hướng đi trong sự nghiệp, lập thành tích xuất sắc và thu về lợi nhuận cao hơn. Từ đây, người tuổi Tý sẽ nhận được nhiều phúc lộc, cuộc sống hạnh phúc, gia đình sung túc, vinh hiển.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh cũng tìm thấy nhiều cơ hội kiếm tiền khi có quý nhân nâng đỡ. Đây được coi là khoảng thời gian tài vận hưng thịnh nhất, con giáp có thể nhận được khoản tiền bất ngờ từ những người xung quanh. Chỉ cần bản mệnh tích cực chớp lấy, đảm bảo thu nhập sẽ gia tăng, đủ để giải quyết những vấn đề tài chính trước đó.

Tuổi Mùi

4 con giáp hoan hỉ nhất trong 9 ngày còn lại của tháng 7 âm lịch (21/7-29/7) năm Nhâm Dần: Được cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại gian khó mà tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Mùi đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn biết tạo được giá trị cho chính mình.

Thời thế là điều mà ai cũng biết, và tuổi Mùi sẽ phải trải qua nhiều trắc trở, khó khăn, mỗi lần như thế họ lại càng kiên cường và vững tâm hơn. Thời gian qua tuổi Mùi tưởng chừng như rơi vào bế tắc, đường cùng nhưng may mắn thay 9 ngày còn lại của tháng 7 âm này (21/7-29/7), họ có những chuyển biến tích cực.

Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Thời gian tới, nếu biết nắm bắt thời cơ, khổ nào cũng qua, lại còn tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có. 

Tuổi Hợi

4 con giáp hoan hỉ nhất trong 9 ngày còn lại của tháng 7 âm lịch (21/7-29/7) năm Nhâm Dần: Được cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống này, có rất nhiều người tuổi Hợi công thành danh toại sớm hơn người khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên cũng có đôi lúc tuổi Hợi vẫn gặp phải nhiều khó khăn, dù vậy nhưng họ chưa bao giờ nản chí, mà lại càng nỗ lực mạnh mẽ hơn bao giờ. Thời gian trước, tuổi Hợi khó khăn đủ đường, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều gặp trắc trở, nhưng họ chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn nỗ lực cố gắng từng ngày với hy vọng mọi thứ sẽ đến ngày tốt đẹp hơn.

Tử vi cho biết, trong 9 ngày còn lại của tháng 7 âm lịch này (21/7-29/7), tuổi Hợi sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, sắp tới họ sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Cuối năm 2022, có khả năng mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Tuổi Dần

4 con giáp hoan hỉ nhất trong 9 ngày còn lại của tháng 7 âm lịch (21/7-29/7) năm Nhâm Dần: Được cát tinh chiếu rọi, nhìn đâu cũng ra tiền - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Những ngày đầu tháng 7 âm lịch vừa qua, một số thứ không thật sự suôn sẻ với người tuổi Dần. Song như người ta vẫn nói "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", tử vi học có nói trong 9 ngày còn lại của tháng 7 này (21/7-29/7) sẽ là giai đoạn "may mắn hết phần người khác" cho tuổi Dần, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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