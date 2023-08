Tử vi tiên đoán, đúng 16h chiều nay (20/7 âm lịch), con giáp tuổi Dần có khả năng bùng nổ tài lộc, thu về tiền triệu, gặp cơ hội thăng chức, tăng lương trong công việc. Thời gian trước tuổi Dần có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng hôm nay đã khác, vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa.

Từ đây trở đi, những điều tốt đẹp sẽ đến, con giáp may mắn tuổi Dần nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Con giáp may mắn này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của Dần cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Kể từ đây, cuộc sống thăng hoa đến bất ngờ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Thân còn rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.