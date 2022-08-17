Tử vi tiên đoán, đúng 16h chiều nay (20/7 âm lịch), con giáp tuổi Dần có khả năng bùng nổ tài lộc, thu về tiền triệu, gặp cơ hội thăng chức, tăng lương trong công việc. Thời gian trước tuổi Dần có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng hôm nay đã khác, vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa.

Những người tuổi Dần có tâm hồn rộng rãi, hào phóng và nhiệt tình, được lòng người, được bạn bè tín nhiệm, có mạng lưới quan hệ rộng rãi, rất ham ăn, thường thích tìm đồ ngon.

Người tuổi Thân được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Thân còn rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Từ đây trở đi, những điều tốt đẹp sẽ đến, con giáp may mắn tuổi Dần nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Con giáp may mắn này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của Dần cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Kể từ đây, cuộc sống thăng hoa đến bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy trong những ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này, Thân gặp vô số điều may mắn. Cụ thể đúng 16h chiều ngày 20/7 âm lịch, Thân được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Tuổi Thân sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa.

Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. Với những người tuổi Thân làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống này, có rất nhiều người tuổi Hợi công thành danh toại sớm hơn người khác, họ không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên cũng có đôi lúc tuổi Hợi vẫn gặp phải nhiều khó khăn, dù vậy nhưng họ chưa bao giờ nản chí, mà lại càng nỗ lực mạnh mẽ hơn bao giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, tuổi Hợi khó khăn đủ đường, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều gặp trắc trở, nhưng họ chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn nỗ lực cố gắng từng ngày với hy vọng mọi thứ sẽ đến ngày tốt đẹp hơn.

Tử vi nói rằng, kể từ ngày hôm nay (20/7 âm lịch) trở đi, tuổi Hợi sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, sắp tới họ sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Cuối năm 2022, có khả năng mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!