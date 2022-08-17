Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (18/8), hồng phúc tề thiên: 4 con giáp khai thông vận mệnh, đổi đời giàu sang, thăng hoa phát tài, tiền vào như nước

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (18/8), trời sẽ cho Mão cơ hội làm giàu, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Mão sẽ thăng tiến nên số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng giàu có chóng mặt.

Trời sinh những ai cầm tinh tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, khôn ngoan. Người tuổi Mão họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, quý trọng Mão như đã thân quen từ thuở nào.

Tử vi nói rằng, kể từ ngày mai trở đi (18/8), những người tuổi Tỵ sẽ thoát khỏi phạm Thái Tuế, mở ra vận khí hanh thông và tích cực. Nếu biết nỗ lực và phấn đấu, bước ngoặt của họ có thể dẫn tới những thành quả to lớn, đón nhận những điều tốt đẹp bất ngờ cả trong tài lộc lẫn sự nghiệp.

Quãng thời gian tới đây, tài vận của con giáp này khá tốt, tiền vào như nước, tài chính dồi dào. Ngoài ra họ còn được quý nhân phù trợ trên mọi lĩnh vực, nên nếu con giáp này biết nắm bắt thời cơ, tiền sẽ đẻ ra tiền, việc phất lên làm giàu đang nằm trong lòng bàn tay của Mão.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày trước trắc trở gian nan bao nhiêu thì bước qua ngày 18/8 này, những người cầm tinh con Rắn lại thuận lợi bấy nhiêu. Những kinh nghiệm và bản lĩnh mà họ nhận được trong thời gian vừa qua trở thành nền tảng để phát triển hơn. Do đó, vận trình của họ có dấu hiệu sẽ thăng tiến, dựa vào năng lực và thành quả đạt được mà đó có thể là tăng tiến về chức vị hoặc thu nhập, cũng có thể tìm được một vị trí tốt đẹp hơn.

Thời gian tới, những người tuổi Tỵ có thể thử bắt đầu với những lĩnh vực mới mẻ sau khi đã tìm hiểu kỹ càng. Biết cách đầu tư khôn ngoan, lấy chất lượng thắng số lượng sẽ giúp họ tránh lãng phí tiền tài, tích tiểu thành đại.

Tuổi Dậu

Dậu là người có tài năng, thông minh, và có mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi. Dậu vốn luôn theo đuổi cuộc sống thượng lưu, muốn xây dựng được sự nghiệp vững chắc và được nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (18/8), tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Trước mắt cuộc sống khó khăn sẽ được giải quyết, sau đó tuổi Dậu cũng sẽ được quý nhân chiếu cố, được tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập.

Con giáp may mắn vận khí ngút trời nên dễ chạm đến những thành công mà hiếm người có được. Đặc biệt, trong khoảng thời gian tới đây người tuổi Dậu càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận thành đại gia giàu có nức tiếng.

Tuổi Tuất

Những người nằm trong con giáp này thường có bản tính trung thực, thẳng thắn, không thích gây chuyện. Tính cách họ có đặc trưng yếu tố Âm và Thổ nên khá dễ chịu, có thể nhanh chóng được mọi người quý mến, cho rằng họ đáng tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 12 giờ trưa mai (18/8) - thời điểm mặt trời lên thiên đỉnh, nhờ có cát tinh này soi chiếu nên người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, thuận buồm xuôi gió, dễ được thăng tiến và phát tài phát lộc, đặc biệt là giúp đỡ rất nhiều cho những người làm lãnh đạo.

Những người làm công ăn lương sẽ cảm nhận được sự may mắn đến với mình. Vì thế, Tuất nên chủ động nắm bắt cơ hội, làm chủ bản thân, sẵn sàng hành động khi cơ hội xuất hiện. Chỉ cần đừng để cơ hội vuột khỏi tầm tay, tích cực thể hiện năng lực của bản thân, nhất định các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm