Đúng 0h ngày 29/7 âm - ngày cuối cùng của tháng cô hồn: 3 con giáp được trời ấn định mang mệnh Phượng Hoàng, tài lộc tề thiên, may mắn tề tựu, cuộc đời nở hoa tươi thắm

Đặc biệt trong ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (29/7), nhiều bước ngoặt sẽ xuất hiện trong cuộc sống và sự nghiệp của người thuộc mệnh Rồng, đặc biệt là phương diện tài lộc. Thần Tài rót lộc vào nhà, thần may mắn bám riết không buông sẽ giúp Thìn công thành danh toại cầu được ước thấy.

Những người thuộc tuổi Thìn, đại biểu cho Rồng, có sự tự tin và khí chất đặc biệt, họ luôn tin tưởng vào bản thân và có khả năng xác định hướng đi riêng trong sự nghiệp của mình. Do đó, đại đa số người sinh ra trong con giáp này thường rất áp lực, vất vả nhưng đồng thời cũng có thể gặt hái trái thành công sau khi trả giá mồ hôi và công sức.

Người tuổi Mùi có ưu điểm là chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ. Họ rất dũng cảm khi gặp thử thách và có một trái tim ấm áp, luôn thích giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn.

Tiền chảy vào túi ào ào Thìn không đếm hết. Kể từ thời gian này trở đi, người tuổi Thìn sẽ thay đổi vận mệnh của mình giúp cuộc sống lên hương viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ thái độ tích cực, cần cù chăm chỉ mà trong ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch này (29/7), tuổi Mùi sẽ gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ. Trong thời gian tới, tuổi Mùi được dự báo sẽ có sự nghiệp tươi sáng rực rỡ, tài lộc tăng vọt, làm ăn phát đạt nên không phải lo nghĩ nhiều.

Mùi có ngày cuối cùng của tháng 7 âm đầy ngọt ngào, và sau đó họ tiếp tục được Thần Tài phù hộ, may mắn liên tục đến, tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống suôn sẻ. Từ đây đến cuối năm, họ cũng sẽ được đào hoa vây quanh, nhân duyên tốt đẹp xuất hiện, tình yêu chân chính xuất hiện xung quanh khiến Mùi cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.

Tuổi Thân

Những người nằm trong con giáp này thường có bản tính trung thực, thẳng thắn, không thích gây chuyện. Tính cách họ có đặc trưng yếu tố Âm và Thổ nên khá dễ chịu, có thể nhanh chóng được mọi người quý mến, cho rằng họ đáng tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi dự đoán, đúng ngày 29/7 âm lịch cuối tháng, người tuổi Thân có thể gặp được may mắn từ tiền tài cho đến công danh, sự nghiệp. Cuộc sống tuổi Thân sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời trong những tháng cuối năm này.

Một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của Thân sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ. Càng về cuối năm, người tuổi Thân sẽ càng thuận lợi, công danh thăng tiến, sự nghiệp khởi sắc hơn. Các hoạt động đầu tư trung và dài hạn sẽ đem lại lợi nhuận tốt cho con giáp này trong những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm