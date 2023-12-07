Trong 49 ngày tới, 3 con giáp bất ngờ nhận nhặt được 'mỏ vàng', tài lộc hanh thông, tiền bạc đủ đầy, lúc nào tinh thần cũng phơi phới

Trong 49 ngày tới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 49 ngày tới, người tuổi Thìn rất tuân thủ nguyên tắc bản thân đề ra.

Công việc: Người tuổi Thìn có những thành công nhất định, luôn tuân thủ những nguyên tắc khi làm việc, bạn chú tâm đến những vấn đề lớn nhỏ trong công việc.

Tình cảm: Bạn có tình cảm với những người nhẹ nhàng, chăm sóc nhau và chia sẻ khi có những khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn chi tiêu đang tốt dần lên, bạn giỏi đảm nhận những việc tạo ra lợi nhuận lớn.

Sức khoẻ: Sức khỏe đang ổn định, bạn nên dành thêm thời gian thăm khám định kì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 49 ngày tới, tuổi Tỵ phải hết sức cẩn thận với cách ăn nói. Tốt nhất không sân si, không góp miệng vào việc của người khác, an phận thủ thường. Những người làm kinh doanh nên tránh va chạm với khách hàng, chính quyền kẻo có kiện tụng.

Bù lại chuyện hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa. Hôm nay nguồn thu nhập của con giáp này khá tốt, không phải lo túng thiếu cho khoản chi tiêu hàng ngày. Tuổi Tỵ không có tính dựa dẫm hay ăn bám bất cứ ai, toàn tự mình nỗ lực, kiếm được thì tiêu được không ngại ngần gì hết.

Vận tình cảm khá căng thẳng và mệt mỏi vì gia đình và yêu đương. Con giáp này cảm thấy ấm ức nhưng cuộc sống là vậy, đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận và thích nghi với nó. Nhìn người cho kĩ và chọn bạn mà chơi, tự mình phải mạnh mẽ lên mới chống chọi lại với sóng gió cuộc đời này.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.