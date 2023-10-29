Top 3 con giáp may mắn nhất 5 ngày đầu tháng 11/2023: Nằm trên đống vàng, cứ thế mà phất, cả tháng phúc lộc tề tựu, song hỷ lâm môn

Là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và dám đương đầu với khốn khó nên người tuổi Sửu sớm gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Càng chí thú làm ăn, hết mình trong công việc con giáp tài năng này càng thăng tiến nhanh chóng, tiền của bủa vây, muốn nghèo cũng khó.

Sách tử vi năm 2023 có nói, chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 11 Sửu sẽ một bước đổi đời, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Công thành danh toại, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc thần tài chiếu cố, bề trên an bài cho con giáp giàu có này.

Có gan làm giàu, biết cách quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên người tuổi Tỵ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, càng không biết khổ là gì. Tuy nhiên, tháng 10 bị hung tinh vây hãm, kẻ xấu ngáng đường nên Tỵ khá chật vật, xui xẻo đủ đường.

May mắn thay, bước sang tháng 11/2023 con giáp giàu có này sẽ lấy lại ánh hào quang của mình. Không chỉ đón tin vui tài lộc, Tỵ còn gạt bỏ được mọi lo âu khỏi tâm trí, chỉ việc ung dung hưởng lạc, mua sắm thả ga, du lịch xả láng cũng chẳng lo cạn túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp phóng khoáng, thích phiêu lưu khám phá nên rất hợp với những ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt. Chỉ cần chọn đúng nghề, đi đúng hướng con giáp may mắn này ắt sẽ thăng tiến ầm ầm, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Số phận an bài, từ 0h ngày 1/11/2023 con giáp may mắn này sẽ được hưởng ân đức, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, ôm về món lợi nhuận khổng lồ. Nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang rực rỡ chính là phúc lộc trời cho Ngọ trong nửa đầu tháng 11.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm