Tử vi 2 tháng cuối năm 2023: top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, phát tài cực to, cứ thế mà giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 11:51

Chẳng những có bạc tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn, 3 con giáp này còn thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao danh vọng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và khá cứng đầu. Tuy nhiên, chính sự cứng đầu ấy lại giúp họ có được sự kiên định, một khi đã quyết tâm làm điều gì thì sẽ đeo đuổi cho đến cùng. Nhờ thế, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai con giáp tài năng này vẫn vươn lên làm đại gia, chiến thắng nghịch cảnh.

Khổ tận cam lai, 2 tháng cuối năm 2023 sẽ giúp Thân trở thành con giáp giàu có bậc nhất. Chẳng những có bạc tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn, Thân còn thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao danh vọng, cứ thế mà phất. 

Tử vi 2 tháng cuối năm 2023: top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, phát tài cực to, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, can trường và không ngừng nỗ lực vươn lên, tìm kiếm cơ hội đổi đời nên ngay từ thuở độc thân Dần đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền, sau ngưỡng 30 của nả chất đống, tài lộc dư duôi nên Dần tiêu mãi cũng không hết.

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, những tháng đầu năm 2023 liên tục bị tiểu nhân quấy phá nên Dần rước bực dọc vào người, công việc trì trệ. Tuy nhiên, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào túi Dần sẽ rũ sạch vận đen, giàu sang vô đối khiến ai cũng hờn ghen. 

Tử vi 2 tháng cuối năm 2023: top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, phát tài cực to, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, nhân hậu và nổi tiếng tử tế nên Mão chưa bao giờ vì lợi ích của mình mà chà đạp lên quyền lợi của người khác. Biết điều, thương người lại hay làm việc tử tế nên Mão đi đâu cũng có quý nhân thương yêu, trời Phật nâng đỡ.

Trong 2 tháng cuối năm, dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng bước vào thời hoàng kim của đời mình, giàu sau một đêm. Trúng số phát tài, an nhàn hưởng lộc, phú quý tìm đến tận cửa nên Mão muốn nghèo cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tiền của bủa vây, vận may gõ cửa 3 con giáp trả sạch nợ nần, thoát kiếp nghèo hèn, trở thành đại gia khiến ai cũng hờn trong 15 ngày cuối tháng 11/2023

Tiền của bủa vây, vận may gõ cửa 3 con giáp trả sạch nợ nần, thoát kiếp nghèo hèn, trở thành đại gia khiến ai cũng hờn trong 15 ngày cuối tháng 11/2023

Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu sụ là phúc phần 3 con giáp này xứng đáng nhận được.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh tử vi 12 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 13 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 39 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 57 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh