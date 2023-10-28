Sau Rằm tháng 10 âm lịch, hờn đỏ mắt với 3 con giáp được THẦN TÀI THIÊN VỊ, mua nhà sắm xe liền tay, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ

Top con giáp giàu có này cũng có tài lộc vượng phát, mua nhà sắm xe liền tay.

Tuổi Mão

Vì quá hiền lành nên Mão liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, từ sau rằm tháng 10 âm lịch trở đi con giáp may mắn này sẽ mở rộng của đón thần tài vào nhà, đầu tư đâu sinh lời đấy, kiếm tiền cực giỏi.

Có thần tài thiên vị nên Mão chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ sẽ có cơ hội thu về khoản lợi nhuận kếch xù, tiền vào như nước, cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần nắm chắc thời cơ Mão sẽ gia nhập giới đại gia, sống cuộc sống phú quý giàu sang khiến bao kẻ ước ao.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bốc đồng, thích hơn thua nên Ngọ đã phải trả giá đắt cho sự quá khích của mình trong thời gian trước đây. Bước chân vào năm 2024, Ngọ đã học được cách kiểm soát cảm xúc, khôn khéo trong hành xử nên dần lấy lại những gì thuộc về mình.

Tử vi học có nói, vận may tăng vọt ngay sau rằm tháng 10 âm lịch sẽ giúp Ngọ có tài lộc phất lên ầm ầm. Không chỉ vận khí bùng nổ, tin vui dồn dập, con giáp giàu sang này còn được thần tài thiên vị, quơ tay là hốt đầy vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, khôn khéo nên trong thời gian tới sẽ có phúc báo nối tiếp nhau, tài vận tăng mạnh. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, con giáp tài năng này sẽ càng đắc tài đắc lộc, phát tài cực to.

Ngoài công việc tại văn phòng, nghề tay trái cũng giúp Tỵ thu về lợi nhuận khổng lồ. Tiền chất như núi, vạn sự hanh thông nên Tỵ sẽ có cả năm viên mãn, sung túc đủ đầy.

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