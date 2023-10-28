‘Có đức mặc sức mà ăn’: Top con giáp Tiền ùn ùn chui vào túi, tài lộc đầy tay, làm ăn phát tài trong 3 tháng tới, cuối năm song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 16:37

Những con giáp này hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi thần tài

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Dẫu bị đời vùi dập, tiểu nhân hãm hại, cấp trên chèn ép vẫn không thể cản đường đến với thành công của Tý. Thế nên, càng can trường Tý sẽ càng phát tài, thu nhập tăng chóng mặt.

Tử vi 90 ngày tới chỉ rõ, trong 3 tháng tới Tý sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm gì cũng thành công vang dội, tiền ùn ùn chui vào túi, cả năm song hỷ lâm môn nên con giáp giàu sang này tha hồ ăn sung mặc sướng, gia nhập giới thượng lưu. 

‘Có đức mặc sức mà ăn’: Top con giáp Tiền ùn ùn chui vào túi, tài lộc đầy tay, làm ăn phát tài trong 3 tháng tới, cuối năm song hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Lương thiện, thật thà, có chính kiến nên ai muốn thêu dệt thị phi, bàn tán chuyện thiên hạ Sửu cũng không bận tâm. Thậm chí, dù trở thành con mồi để những kẻ ghen ăn tức ở nói xấu Sửu cũng chẳng đoái hoài mà chỉ tập trung làm tốt việc của mình.

Nhờ thế, Sửu từng bước khẳng định năng lực chốn công sở, được cấp trên ghi nhận. 90 ngày tới con giáp giàu có này sẽ có tài vận cực vượng, kiếm được món lợi nhuận khổng lồ từ việc đầu tư kinh doanh trước đó. 

‘Có đức mặc sức mà ăn’: Top con giáp Tiền ùn ùn chui vào túi, tài lộc đầy tay, làm ăn phát tài trong 3 tháng tới, cuối năm song hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người vị tha, không thích chấp nhặt, làm lớn chuyện nên Mão được xem là con giáp có tấm lòng thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhờ thế, Mão tích được nhiều công đức, trời Phật "cưng như trứng mỏng".

Trong 3 tháng tới, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên tài lộc của Mão sẽ vượng lên thấy rõ. Mão hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một, thiên thời – địa lợi – nhân hòa này để vét cạn túi thần tài.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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