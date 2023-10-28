Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp RƯỚC THẦN TÀI vào nhà, trong tháng 10 âm lịch sự nghiệp hiển vinh, đếm tiền sái tay cũng không xuể

Chỉ cần bước chân vào tháng 10 âm lịch 3 con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm trong công việc. Dù lớn lên trong nghèo khó hay giàu có thì con giáp bản lĩnh này vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để vươn lên, tự làm đại gia của chính mình.

Tử vi học có nói, những tháng đầu năm 2023 của Sửu khá chật vật. Tuy nhiên, bước sang tháng 10 âm lịch đời Sửu sẽ sang trang mới. Chẳng những có những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp, con giáp giàu sang này còn có gặp thời đổi vận, tiền cứ ồ ạt chui vào túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp khá bốc đồng, ham chơi và phóng khoáng. Thuở độc thân ham thích xê dịch, mê khám phá và dám dấn thân nên Ngọ có vốn sống phong phú, không ngại dấn thân, nhờ thế tích lũy được rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm mà người khác dù muốn cũng không thể có được.

Quý nhân theo chân, bề trên cất nhắc nên tháng 10 âm lịch tới con giáp tài năng này sẽ có tài chính cải thiện đáng kể, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Tài khoản nhảy số, thăng tiến trong sự nghiệp nên càng về cuối năm con giáp may mắn này càng có khả năng phát tài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có tham vọng, có gan làm giàu và cực may mắn nên người tuổi Thìn làm gì cũng dễ dàng thành công. Tuy nhiên, chính vì quá dễ dàng có được thứ mình muốn nên thuở đầu lập nghiệp Thìn nhanh chóng rơi vào cảnh thất bại, bị kẻ xấu lừa lọc, hãm hại hết lần này đến lần khác.

May mắn thay, những tháng cuối năm 2023 lại là thời vàng son chói lọi của con giáp này. Thìn hãy cứ mạnh dạn bước về phía trước, vững tin vào bản thân thì nhà cao cửa rộng, xe sang đắt tiền sẽ xếp hàng chờ sẵn trước cửa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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