Tháng 11 hoan hỷ, tháng 12 phát tài, 3 con giáp may mắn ngút trời, năm 2024 song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 08:48

Từ tháng 11/2023 trở đi những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tuất

Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều trung thực, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Họ sống nghĩa tình, dám nghĩ dám làm và không sợ khổ cực nên sớm gặt hái được những thành quả khiến ai cũng hờn.

Tử vi năm 2023 chỉ rõ, từ tháng 11 trở đi Tuất sẽ đạp trúng hũ  vàng, tiền chất như núi. Công thành danh toại, sự nghiệp viên mãn thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào nên càng về cuối năm con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần. 

Tháng 11 hoan hỷ, tháng 12 phát tài, 3 con giáp may mắn ngút trời, năm 2024 song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi và có khả năng quản lý tài chính khoa học nên người tuổi Tý được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể nên sự nghiệp của Tý thăng tiến vượt bậc, tiền lúc nào cũng đầy tay.

 

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ đổi đời ngoạn mục. Không chỉ được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ Tý sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia của chính mình khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

Tháng 11 hoan hỷ, tháng 12 phát tài, 3 con giáp may mắn ngút trời, năm 2024 song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng hiền lành, chân thành và đặt công việc lên hàng đầu nên sớm gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Tự gầy dựng cơ ngơi đồ sộ, có bạc tỷ trong tay nên càng về cuối năm Sửu càng ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối năm 2023 con giáp may mắn này sẽ được quý nhân phù trợ, vượt qua mọi chông gai khốn khó. Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần mà Sửu nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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