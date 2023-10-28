Đúng 49 ngày tới: 3 con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, Cuối năm nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 08:41

Trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, tiền của bủa vây, cứ thế mà đổi đời.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng thông minh, can trường và dám dấn thân nên dù sinh ra trong cơ cực nhưng họ có thừa bản lĩnh để tự làm đại gia của chính mình. Những tháng đầu năm  2023 do bị sao xấu chiếu mệnh nên Mùi lành ít dữ nhiều, khốn khó cùng cực. Thế nhưng, trong 49 ngày tới đời Mùi sẽ sang trang mới.

Chẳng những ăn nên làm ra, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc con giáp giàu có này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngồi rung đùi tiền cũng ùa vào két. Tuy nhiên, Mùi đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng đừng vì căng thẳng trong công việc mà mất kiểm soát cảm xúc khi hành xử với người mình yêu. 

Đúng 49 ngày tới: 3 con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, Cuối năm nằm trên đống vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận khí xông thiên, thần tài rót lộc vào nhà nên trong 49 ngày tới con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, can trường trước nghịch cảnh Thân sẽ ăn nên làm ra, phất lên nhanh như diều gặp gió.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Tiền chất như núi, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa nên Thân muốn khổ cũng không được. 

Đúng 49 ngày tới: 3 con giáp UỐNG NO LỘC TRỜI, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, Cuối năm nằm trên đống vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời tới không cản nổi, càng về cuối năm 2023 con giáp may mắn này càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, đời sang trang rực rỡ. Dù làm công ăn lương hay làm chủ Dần cũng sẽ có thu nhập tăng đột biến, cứ thế mà giàu sụ.

Thế nên, dù hiện tại không mấy như ý thì Dần cũng đừng vội nản lòng bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm Dần sẽ lại thăng hoa phát tài, tiền nhiều đếm không xuể. Cuối năm nằm trên đống vàng, sang năm mới 2024 vượng lộc vượng tài chính là phúc phần Dần xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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