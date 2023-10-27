Thần Tài "điểm chỉ", 69 ngày tới 3 con giáp may mắn đắc tài đắc lộc, kiếm được bộn tiền, cứ thế mà giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 22:57

Chẳng những công thành danh toại, tiền ùa vào nhà con giáp may mắn này còn một bước đổi đời, tự làm đại gia chỉ sau một đêm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sinh ra đã may mắn hơn người, sống vô lo vô nghĩ nhưng túi lúc nào cũng chật cứng tiền. Càng dám dấn thân, dám vượt qua khốn khó con giáp bản lĩnh này càng giàu sang hưng thịnh, vận khí xung thiên, đổi đời cực nhanh.

Tử vi tướng số chỉ rõ, từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ có thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng triệt để nguồn lực đang có Dậu ắt ăn Tết cực to, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

Thần Tài 'điểm chỉ', 69 ngày tới 3 con giáp may mắn đắc tài đắc lộc, kiếm được bộn tiền, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tiền đẻ ra tiền, của nả ùa vào nhà người tuổi Mão. Làm ăn thuận lợi, bề trên dẫn lối nên Mão làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Không chỉ những ngày cuối năm 2023, bước sang năm 2024 con giáp may mắn này sẽ càng thêm phúc thêm phần. Tiền ập xuống đầu, song hỷ lâm môn, cuối năm nằm ngửa mà ăn, đời sang trang rực rỡ chính là những gì trời đã an bài cho Mão. 

Thần Tài 'điểm chỉ', 69 ngày tới 3 con giáp may mắn đắc tài đắc lộc, kiếm được bộn tiền, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phú quý vây quanh, phúc lộc tề tựu nên càng về hậu vận con giáp may mắn này càng có tài vận viên mãn, làm ăn thuận lợi. Những tháng đầu năm 2023 liên tục bị tiểu nhân quấy phá, người mình tin tưởng trở mặt nên Thìn lành ít dữ nhiều, khốn khó cùng cực.

May mắn thay, từ tháng 10 trở đi Thìn sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Chẳng những công thành danh toại, tiền ùa vào nhà con giáp may mắn này còn một bước đổi đời, tự làm đại gia chỉ sau một đêm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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3 con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, quý nhân chiếu cố, cả tháng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật

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