Gà gáy sang canh, đúng 0h ngày mai (29/11) HỶ SỰ ẬP VÀO NHÀ 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, cuối năm nằm trên đống vàng đống bạc

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 20:55

3 con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, quý nhân chiếu cố, cả tháng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và dám dấn thân nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Dậu vẫn có những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Dậu có thu nhập tăng cao, lương thưởng nhảy vọt khiến ai cũng phát hờn.

Tháng 10/2023 vì bốc đồng mà phạm phải sai lầm trong công việc, vì tham lam mà đắc tội với quý nhân nên Dậu trầy trật lắm phen. May mắn thay, từ tháng 11 trở đi Dậu sẽ dần lấy lại tất cả, cuộc sống hanh thông thuận lợi, tiền của bủa vây nên cuối năm chỉ việc rung đùi hưởng lộc. 

Gà gáy sang canh, đúng 0h ngày mai (29/11) HỶ SỰ ẬP VÀO NHÀ 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, cuối năm nằm trên đống vàng đống bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là người bản lĩnh, ngoan cường và cực thông minh nên dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng Dần vẫn có thể tự thân lập nghiệp, gặt hái được những thành công lớn trong sự nghiệp. Khôn ngoan nhưng không xảo trá, bản lĩnh nhưng không huênh hoang nên Dần được quý nhân hết lòng thương yêu chiều chuộng, tạo mọi điều kiện phát triển.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Lắm của nhiều tiền, đạp trúng hũ vàng nên Dần chẳng cần nhọc công của nả vẫn đầy nhà, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn túi. 

Gà gáy sang canh, đúng 0h ngày mai (29/11) HỶ SỰ ẬP VÀO NHÀ 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, cuối năm nằm trên đống vàng đống bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng thông minh, lý trí, cực giỏi kiếm tiền. Trong khi người khác trầy trật với đời, thất bại triền miên thì Tý vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Càng vững vàng trước sóng gió Tý càng đắc tài đắc lộc, phú quý song toàn.

Những tháng cuối năm sẽ mang đến cho Tý cú lội ngược dòng ngoạn mục. Cụ thể, sau 0h ngày 29/10/2023 con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, quý nhân chiếu cố, cả tháng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tiền bạc bủa vây, công danh xán lạn, thuận đường thăng tiến nên 3 con giáp may mắn này sẽ phất lên ngoạn mục trong những ngày cuối năm 2023.

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