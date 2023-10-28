Đúng 1h ngày 1/11/2023 HỶ SỰ ập vào nhà, 3 con giáp tài vận hưng thịnh, không phát tài thì cũng có tiền chất chật két

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 08:00

3 con giáp may mắn này sẽ có những tháng cuối năm 2023 ấm êm viên mãn, quơ tay hốt bạc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực nên càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ tháng 11 trở đi Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ liên tục gặt hái may mắn trong công việc. Sự nghiệp hiển vinh, tiền chất như núi, thu nhập tăng đột biến nên cuối năm Sửu sẽ mặc sức mà ăn, rung đùi hưởng lộc, sang năm 2023 sung sướng như tiên. 

Đúng 1h ngày 1/11/2023 HỶ SỰ ập vào nhà, 3 con giáp tài vận hưng thịnh, không phát tài thì cũng có tiền chất chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có chí tiến thủ, có gan làm giàu, không sợ khổ cực nên người tuổi Mùi sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Thuở đầu lập nghiệp khổ cực bao nhiêu thì sau ngưỡng 30 con giáp tài năng này càng thêm phúc thêm phần, phất lên đổi đời bấy nhiêu.

Từ tháng 11/2023 trở đi Mùi sẽ có cơ hội đổi đời, thần tài chỉ điểm nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Trước khi kết thúc năm 2023 con giáp giàu có này sẽ mua nhà sắm xe, vinh hoa phú quý tìm đến tận cửa.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Mùi cũng ấm êm thuận hòa. Nếu đã kết hôn sẽ hạnh phúc viên mãn, nếu đang độc thân sẽ tìm được chân ái đời mình. 

Đúng 1h ngày 1/11/2023 HỶ SỰ ập vào nhà, 3 con giáp tài vận hưng thịnh, không phát tài thì cũng có tiền chất chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thông minh, khôn khéo và tinh tế trong đối nhân xử thế nên người tuổi Hợi được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể. Hãy vững vàng trước sóng gió, dám đối đầu với gian truân thì Hợi ắt tự làm đại gia, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ có bước đột phá ngoạn mục, tiền rơi trúng đầu lộp độp. Bước chân ra cửa có thần tài dẫn lối, về nhà có cát tinh chiếu mệnh nên Hợi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Gà gáy sang canh, đúng 0h ngày mai (29/11) HỶ SỰ ẬP VÀO NHÀ 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, cuối năm nằm trên đống vàng đống bạc

Gà gáy sang canh, đúng 0h ngày mai (29/11) HỶ SỰ ẬP VÀO NHÀ 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, cuối năm nằm trên đống vàng đống bạc

3 con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, quý nhân chiếu cố, cả tháng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn