Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền ùa vào túi, phú quý phát tài sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 09:51

3 con giáp may mắn này sẽ vụt lên sáng chói, tài lộc đỏ chót như son trong nửa đầu tháng 11/2023.

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhanh nhẹn và không đầu hàng số phận nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Tỵ cũng sẽ nỗ lực vươn lên để tự làm đại gia. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió con giáp giàu có này càng tiến xa trên đường công danh, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

Tháng 11/2023 là thời hoàng kim của người tuổi Tỵ, đặc biệt là nửa cuối tháng. Vậy nên, dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh Tỵ cũng sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền ùa vào tài khoản tới tấp khiến ngay chính Tỵ cũng không tin vào mắt mình. 

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền ùa vào túi, phú quý phát tài sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mạnh mẽ, kiên định và may mắn hơn người nên Thìn có cuộc sống sung túc an nhàn, chưa bao giờ biết khổ cực là gì. Tuy nhiên, chính vì suy nghĩ quá đơn giản, không biết đề phòng nên Thìn đã bị tiểu nhân hết lần này đến lần khác hãm hại, lợi dụng tiền bạc.

Trong 15 ngày đầu tháng 11/2023, nhờ có cát tinh soi chiếu Thìn sẽ nhận ra ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là tiểu nhân bấy lâu nay vẫn “ném đá giấu tay”. Từ đây, con giáp may mắn này sẽ lại hân hoan phơi phới, cứ thế mà phất. 

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền ùa vào túi, phú quý phát tài sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người thiện lương, sống tình cảm và cực biết điều. Trong khi người khác chỉ nghĩ cho bản thân thì Mão chưa bao giờ chà đạp lên bất cứ ai để tiến thân, càng không vì lợi ích của mình mà hãm hại ai. Thế nên, sự chân thành, tử tế ấy đã giúp Mão trở thành con cưng của trời, làm gì cũng được nâng đỡ thương yêu.

Trong nửa đầu tháng 11/2023 Mão sẽ một bước đổi đời, giàu nứt đố đổ vách. Không chỉ công việc thuận lợi, cơ hội làm ăn tìm đến tận cửa Mão còn có thể trúng số phát tài, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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