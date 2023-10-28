Tử vi tuần mới chỉ rõ: 3 con giáp may mắn nhất 7 ngày tới, đầu tuần vạn sự hanh thông, giữa tuần thần tài rót lộc, càng về cuối năm càng giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 09:48

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn nhất tuần, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, quơ tay hốt bạc, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và kiên định với mục tiêu đã đề ra nên dù trầy da tróc vảy, khổ cực trăm bề con giáp bản lĩnh này vẫn tiến về phía trước. Càng chí thú làm ăn, vững tin vào chính mình Thân càng thêm phúc thêm phần, đắc tài đắc lộc.

Tử vi năm 2023 có nói, trong tuần thứ hai của tháng 10 con giáp giàu có này sẽ liên tục đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Chẳng những thăng chức tăng lương, nghề tay trái còn giúp Thân có thu nhập tăng đột biến, đếm sái tay cũng không xuể. 

Tử vi tuần mới chỉ rõ: 3 con giáp may mắn nhất 7 ngày tới, đầu tuần vạn sự hanh thông, giữa tuần thần tài rót lộc, càng về cuối năm càng giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

 

Tuổi DầnNgười tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, mạnh mẽ và cực khôn ngoan. Họ dám dấn thân, có khát vọng đổi đời, có gan làm giàu nên nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền. Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho trong 7 ngày tới Dần ắt có của ăn của để, càng về cuối năm càng giàu ú ụ.

Vậy nên, nếu đang lấn cấn chuyện tiền bạc hay gập ngừng trước cơ hội mới thì Dần hãy quyết đoán ngay. Bởi nếu bỏ lỡ thời cơ nghìn năm có một để làm đại gia bạn sẽ tiếc hùi hụi. 

Tử vi tuần mới chỉ rõ: 3 con giáp may mắn nhất 7 ngày tới, đầu tuần vạn sự hanh thông, giữa tuần thần tài rót lộc, càng về cuối năm càng giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp lạc quan, yêu đời và biết tận dụng thế mạnh của mình trong công việc. Đây là lý do vì sao Ngọ được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kiêng nể, sự nghiệp thành công chói lọi ngay từ thuở độc thân.

Nhờ bản lĩnh hơn người nên 7 ngày tới Ngọ sẽ tự tạo dựng cuộc sống phú quý cho mình mà không cần phải nhờ cậy bất cứ ai. Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi Ngọ sẽ được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, mặc sức tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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