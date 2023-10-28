Đúng 5 ngày tới (2/11), top 3 con giáp được thần tài điểm danh GIÀU Ú Ụ quơ tay hốt bạc, đổi đời chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 14:14

Tình tiền như ý, vạn sự hanh thông nên trong 5 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ phất lên bất ngờ, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ được cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên trong 5 ngày tới sẽ vượng lộc vượng tài, kiếm được bộn tiền. Sự nghiệp bước sang trang mới còn là tiền đề để con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, của nả cứ ùn ùn chui vào túi.

Tháng 11/2023 là tháng may mắn nhất năm của Hợi, thế nên bản mệnh hãy tận dụng triệt để thời cơ trời cho để ôm vàng ôm bạc vào nhà. 

Đúng 5 ngày tới (2/11), top 3 con giáp được thần tài điểm danh GIÀU Ú Ụ quơ tay hốt bạc, đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp hiền lành, chịu khó và cực chăm chỉ trong công việc. Vậy nên, Dậu được cấp trên cất nhắc, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp, cải thiện thu nhập. Trong thời gian ngắn Dậu sẽ kiếm được bộn tiền, tương lai xán lạn không ai bì kịp.

Trong 5 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên thần tài sẽ mỉm cười với Dậu, bất kể làm gì con giáp giàu có này cũng quơ tay hốt bạc, đổi đời chỉ sau một đêm.

Đúng 5 ngày tới (2/11), top 3 con giáp được thần tài điểm danh GIÀU Ú Ụ quơ tay hốt bạc, đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Thìn chính là con giáp may mắn nhất tuần. Từ thứ Hai đến thứ Sáu tạo nên nhiều bứt phá trong sự nghiệp, cuối tuần Thìn sẽ hái trái ngọt với tài khoản nhảy số ầm ầm.

Không chỉ tài vận, chuyện tình cảm của Thìn cũng tiến triển thuận lợi. Chẳng những được đáp lại tấm chân tình, Thìn còn tận hưởng những phút giây cực ngọt ngào khi bên nhau.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Chỉ cần bước chân vào tháng 10 âm lịch 3 con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

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