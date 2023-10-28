"Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai": Từ tháng 11 đến cuối năm 2023 top 3 con giáp, tiền chất như núi, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 12:01

Từ nay trở đi, 3 con giáp này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, cuộc sống nhàn hạ, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp có gan làm giàu, nhạy bén với thời cuộc nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ sớm thành công. Tự thân lập nghiệp, kiếm được bộn tiền, của nả bủa vây chính là những gì con giáp giàu sang này làm được ngay từ thuở độc thân.

2023 là năm mang lại phúc phần cho Tỵ, thế nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng thịnh vượng đủ đầy. Công thành danh toại, nhà xe chờ sẵn, có cơ may trúng số phát tài chính là phúc phần Tỵ xứng đáng nhận được. 

'Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai': Từ tháng 11 đến cuối năm 2023 top 3 con giáp, tiền chất như núi, phát tài cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ tiền bạc, tình cảm đến sự nghiệp của người tuổi Dần đều may mắn, thuận lợi trong tháng 11/2023. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối tháng Dần chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, phú quý ập xuống đầu.

Thế nên, những tháng trước khốn khổ đến mấy Dần cũng đừng nản lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước. Song hỷ lâm môn, thu nhập tăng nhanh, lợi nhuận khổng lồ nên Dần chỉ cần quơ tay là có tiền, cuối năm trở thành đại gia bạc tỷ, muốn khổ cũng chẳng được. 

'Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai': Từ tháng 11 đến cuối năm 2023 top 3 con giáp, tiền chất như núi, phát tài cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhìn xa trông rộng, nhân hậu lại cực khéo léo trong hành xử, giao tiếp nên Hợi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ, hỗ trợ Hợi hết lòng khi họ gặp nguy khó.

Số phận an bài, từ tháng 11 trở đi mọi khổ cực, xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn tài lộc tràn vào nhà con giáp giàu sang này. Từ nay trở đi, Hợi sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, cuộc sống nhàn hạ, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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