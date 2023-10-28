Tháng 11 phú quý ùa vào nhà, tháng 12 tiền chảy vào túi, 3 con giáp VẬN KHÍ XUNG THIÊN, phát tài giàu sang trong cuối năm 2024

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 12:00

Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì con giáp tài năng này ắt phát tài cực to, tiền chất chật nhà.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi nhân hậu, hiền lành và cực tử tế trong đối đãi với người đời. Nếu người khác ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thì Hợi chẳng hề so đo tính toán với ai mà luôn sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực.

Nhờ nghĩa tình, thiện lương nên Hợi tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì con giáp tài năng này ắt phát tài cực to, tiền chất chật nhà.

Tháng 11 phú quý ùa vào nhà, tháng 12 tiền chảy vào túi, 3 con giáp VẬN KHÍ XUNG THIÊN, phát tài giàu sang trong cuối năm 2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Có trách nhiệm trong công việc, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn con giáp bản lĩnh này càng có nhiều cơ hội đổi đời. Đặc biệt, tháng 11 thần tài soi chiếu, tháng 12 quý nhân tương trợ nên cuối năm Sửu sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa.

 

Thế nên, nếu có cơ hội mới trong công việc Sửu hãy chớp lấy ngay lập tức bởi nó có thể thay đổi vận mệnh của bạn. Nghèo mấy cũng thành đại gia, trả sạch nợ nần, ăn Tết cực to chính là tương lai trời đã an bài cho con giáp giàu sang này.

Tháng 11 phú quý ùa vào nhà, tháng 12 tiền chảy vào túi, 3 con giáp VẬN KHÍ XUNG THIÊN, phát tài giàu sang trong cuối năm 2024 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thông minh, nhanh nhẹn và cực khôn khéo nên Dậu đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Hơn cả, nhờ có chí tiến thủ, không sợ khổ cực nên Dậu có thể dễ dàng vượt qua cảnh khốn cùng để làm chủ đời mình.

Tử vi năm 2023 chỉ rõ, tháng 11 Dậu sẽ được thần tài điểm danh, bề trên rót lộc nên làm gì cũng may mắn thuận lợi. Cụ thể, Dậu sẽ thăng chức tăng lương, có khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống trong ngày 11/11 tới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới chỉ rõ: 3 con giáp may mắn nhất 7 ngày tới, đầu tuần vạn sự hanh thông, giữa tuần thần tài rót lộc, càng về cuối năm càng giàu ú ụ

Tử vi tuần mới chỉ rõ: 3 con giáp may mắn nhất 7 ngày tới, đầu tuần vạn sự hanh thông, giữa tuần thần tài rót lộc, càng về cuối năm càng giàu ú ụ

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn nhất tuần, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, quơ tay hốt bạc, muốn nghèo cũng không được.

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