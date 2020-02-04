Tìm hiểu tuổi hợp với tuổi Dần trong tình duyên và kinh doanh

Dần là con giáp đứng vị trí thứ 3 trong số 12 con giáp, nếu xét về sự liều lĩnh, dũng cảm cũng như đối mặt với gian khó cũng không hề sợ hãi, chùn bước thì người tuổi Dần xứng đáng đứng ở vị trí đầu. Là tuổi hội tụ đủ sự kiêu hãnh, mạnh mẽ và dũng cảm, đây là những người rất biết cách bảo vệ người thân yêu của mình và đem đến cho họ sự chở che và cảm giác an toàn.

Đôi khi chúng ta thường thắc mắc liệu tuổi hợp với tuổi dần là những tuổi nào? Nhưng liệu bạn đã hiểu rõ về con giáp này chưa? Hay người thuộc tuổi này có tính cách như thế nào?. Thực tế, trước khi tìm hiểu tuổi hợp với tuổi dần, bạn cần lưu ý một vài nét tính cách đặc trưng của những người tuổi này.

Mang trong người những tính cách trái ngược, đôi khi xung khắc nhau, nên nếu tìm được đúng người tương hợp, tuổi Dần sẽ phát huy tối đa khả năng trong công việc lẫn cuộc sống. Họ sẽ thành công cả về sự nghiệp, hạnh phúc trong tình duyên. Tuy nhiên, nếu như kết hợp sai người, người tuổi Dần cũng sẽ khó đạt được sự viên mãn.

Tuy vậy, người tuổi Dần cũng là tuýp người khá lạnh lùng, sắc sảo và đôi lúc hơi tàn nhẫn, chính vì thế mà họ khiến cho đối thủ nể phục, thậm chí là sợ hãi. Ấm áp, trượng nghĩa, họ cũng khiến bạn bè, người đã từng được họ đối xử tốt phải trân quý, cả đời không quên.

Nếu tìm được đúng người tương hợp, tuổi Dần sẽ phát huy tối đa khả năng trong công việc lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi dần hợp với tuổi gì

Vậy tuổi hợp với tuổi dần? những người 1998 hợp tuổi nào? Hay với phái nữ 1998 hợp với tuổi nào? Dưới đây là những con giáp được cho là phù hợp với người tuổi Dần, dù là làm bạn bè, đối tác hay là vợ chồng thì cũng đều tương hợp, dễ hài hòa, hạnh phúc trong những mối quan hệ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Dần, tuổi Ngọ là 2 tuổi có nhiều điểm chung. Cả 2 tuổi này đều là những kiểu người có cá tính mạnh mẽ, tự tin, thích theo đuổi giấc mơ. Tuy nhiên, nếu tuổi Dần quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm tiền, thì người tuổi Ngọ lại phần lớn coi trọng hạnh phúc mặt tinh thần. Chính bởi có chung nhân sinh quan nên tuổi Dần và Ngọ nếu là bạn bè, đối tác sẽ dễ tìm được tiếng nói chung về mục tiêu trong sự nghiệp, cùng động viên nhau lúc khó khăn, giành được thành tựu rất đáng tự hào.

Ngoài ra, tuổi Ngọ và Dần còn rất giống nhau ở tính trung thực, không thích sự màu mè. Họ khi yêu hay ghét ai sẽ đều thể hiện, không giấu giếm. Vì thế, mối quan hệ của người tuổi này được đánh giá là khá chân thật, tồn tại bền vững.

Tuổi Dần, tuổi Ngọ là 2 tuổi có nhiều điểm chung - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ chồng là một người tuổi Dần, người kia tuổi Ngọ thì mối quan hệ sẽ khá thẳng thắn, ít khi nghi kỵ lẫn nhau, đây chính là tiền đề của cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ngoài ra, Ngọ và Dần cũng đều là những người rất chăm chỉ, say mê công việc, chẳng bao giờ chịu ngồi không. Trong gia đình được cả vợ lẫn chồng cùng chung mục tiêu, cố gắng vun đắp thì bất cứ khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, gia đình chẳng bao lâu mà giàu có và sung túc. Xét về mặt phong thủy, tuổi Dần và Ngọ thuộc tam hợp, sẽ bổ trợ nhau rất tốt.

Tuổi Tuất

Tuổi hợp với tuổi dần chính là tuổi Tuất, những người luôn trung thực, tôn trọng kỷ luật. Người tuổi Tuất hiếm khi phá vỡ nguyên tắc trừ thật sự cần thiết. Họ là người bạn, người đồng nghiệp, đối tác rất đáng tin cậy. Đây là những đặc điểm người tuổi Dần cũng sở hữu.

Vì thế, trong làm ăn, kinh doanh, tuổi Dần nên tìm đến những người tuổi Tuất để có được sự ăn ý, bền vững. Tuổi Tuất được cho là những người thích giúp đỡ, hay đưa ra những lời khuyên chuẩn xác dành cho người khác, do vậy, đó sẽ là người bạn đắc lực hỗ trợ cho sự nghiệp người tuổi Dần.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng người tuổi Tuất tuy hội tụ nhiều ưu điểm nhưng cũng có những điểm yếu. Vì thế, nếu may mắn kết hợp với tuổi Dần, chúng sẽ được trung hòa, giảm bớt đi mặt tiêu cực.

Một trong điểm yếu lớn nhất của những người tuổi Tuất chính là sự bi quan. Họ thường hay có xu hướng làm trầm trọng hóa các vấn đề mà mình gặp phải và từ đó mất đi nhuệ khí. Lúc này, chính sự mạnh mẽ, chở che của người tuổi Dần không những sẽ giúp họ xua tan âu lo, mà còn giúp tuổi Tuất tiến bước về phía trước. Ngược lại, khi tuổi Dần nóng giận hay cao ngạo, họ lại cảm thấy mình được xoa dịu bởi sự thấu hiểu, kiên nhẫn cũng như mềm mại của tuổi Tuất.

Một trong điểm yếu lớn nhất của những người tuổi Tuất chính là sự bi quan - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình nếu có vợ chồng là người tuổi Tuất, tuổi Dần thì sẽ ít khi "bát đũa xô nhau", cứ người này to tiếng thì người kia sẽ nín nhịn, người này buồn bã thì người kia sẽ an ủi. Vì thế mà gia đạo sẽ rất khang thái, yên bình. Một gia đình hạnh phúc, yên ổn tất sẽ giúp cho việc làm ăn được phát đạt, cuộc sống được viên mãn, đủ đầy vấn đề chỉ là thời gian.

Tuổi Hợi

Một tuổi hợp với tuổi dần nữa chính là tuổi Hợi. Theo những chuyên gia về phong thủy, trong số 3 con giáp kết hợp cùng với tuổi Dần thì tuổi Hợi được xem là con giáp phù hợp nhất, Dần - Hợi được coi là một cặp đôi viên mãn nhất bởi vì có địa chi lục hợp.

Tuổi Dần vốn là người thông minh, can đảm, có máu phiêu lưu. Những sự vật càng nguy hiểm thì sẽ lại càng kích thích bản năng theo đuổi từ họ. Có thể nói, người tuổi Dần là những người không bao giờ biết nếm mùi của thất bại, bởi vì cứ sau mỗi thất bại, họ sẽ lại đứng dậy, tiếp tục theo đuổi mục tiêu mạnh mẽ hơn.

Tuổi Dần vốn là người thông minh, can đảm, có máu phiêu lưu - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, do sự tài giỏi nên người tuổi Dần cũng dễ sinh ra tâm lý tự phụ, khiến cho người khác cảm thấy ganh ghét, cần có một người đối lập bên cạnh để giúp cho họ kiềm chế lại những cá tính tiêu cực này. Trong khi đó, vốn khi trời sinh ra tuổi Hợi đa phần đều là những người rất hiền lành, tâm thiện, sống dĩ hòa vi quý, được rất nhiều người quý mến, tôn trọng.

Nếu như người tuổi Dần mà lấy người tuổi Hợi thì đây được xem như là hỷ sự. Bởi vì sự mềm mỏng, dịu dàng, vui vẻ của người tuổi Hợi sẽ giúp cảm hóa được sự nóng nảy, quá mạnh mẽ của những người tuổi Dần, gia đạo cũng vì thế mà người này to tiếng, thì người kia biết nhịn, xung đột cũng từ đó mà chẳng có cơ hội bén rễ.

Ngoài ra, chính sự dùng dằng, cả nể của những người tuổi Hợi sẽ được bù đắp bởi tính quyết đoán, mạnh mẽ của tuổi Dần. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ trong nhà cũng đều được bàn bạc và đưa ra những quyết định một cách hợp lý, nếu thời cơ tốt sẽ không bị bỏ lỡ. Có thể nói rằng, Dần lấy Hợi thì được ví von như cá gặp nước, rất tốt lành và tương hợp. Xét về mặt phong thủy, Dần là dương, Hợi là âm, trái dấu nên sẽ hút nhau, bổ sung và bù trừ cho nhau rất tốt.

Xét về mặt phong thủy, Dần là dương, Hợi là âm, trái dấu nên sẽ hút nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về tuổi hợp với tuổi dần mà bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng, những thông tin này chỉ mang tính chất tương đối, không phải là đúng hoàn toàn cho tất cả mọi trường hợp. Dù là bạn kết hợp với tuổi này thì cũng nên nhớ rằng, tu chí làm ăn, sống thiện lành thì ắt điềm tốt sẽ đến với bạn và gia đạo.