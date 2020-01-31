Top con giáp nữ lên xe hoa lấy chồng như ý, có cuộc sống sung sướng như bà hoàng năm 2020

Tuổi Mùi là con giáp nữ thông minh, luôn kiên trì với những mục tiêu mà mình theo đuổi. Những người nữ tuổi Mùi luôn dịu dàng, khôn ngoan nên được nhiều người yêu mến, nể phục. Khi còn độc thân, bạn được nhiều người theo đuổi. Năm 2020 này, vận tình duyên của bạn sẽ có nhiều khởi sắc. Bạn sẽ lên xe hoa “theo chồng bỏ cuộc chơi”, hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Trong cuộc sống hôn nhân, bạn được chồng yêu thương hết mực, không để bạn phải vất vả kiếm tiền bên ngoài. Mùi là con giáp tự lập, luôn kiên cường nên được chồng vừa nể vừa yêu. Nói chung năm 2020 của bạn vô cùng vượng sắc, ăn nên làm ra, hôn nhân viên mãn như ý.

Hợi là con giáp lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Bạn được quý nhân, Thần Phật phù trợ nên có cuộc sống giàu có, ấm no từ khi còn nhỏ. Năm 2020 bạn sẽ chính thức bước vào cuộc sống làm mẹ làm vợ. Ai lấy chồng khổ chứ bạn là sung sướng hết phần thiên hạ. Những người tuổi Hợi lên xe hoa được chồng như ý, có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn.

Hợi được chồng cưng chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, bạn là người vợ, người mẹ bản lĩnh luôn mang lại lộc lá, tiền tài cho chồng con. Bạn không phải sợ cuộc hôn nhân của mình có kẻ thứ ba xuất hiện vì chồng bạn là người chung thủy. Bên cạnh đó Hợi có đủ bản lĩnh để khiến chồng ở bên cạnh không dám rời nửa bước.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý chính thức lên xe hoa trở thành người mẹ, người vợ có trách nhiệm. Bạn được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực, có thể sẽ không phải đi làm vất vả mệt mỏi. Tuy nhiên bạn là người bản lĩnh, không chịu cảnh “ở nhà chồng nuôi”. Bạn có thể cáng đáng chuyện ở ngoài và chuyện ở nhà một cách toàn vẹn nhất. Điều này khiến chồng vừa nể vừa yêu bạn hết lòng, không bao giờ dám phản bội.

Tý có số sung sướng, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên năm 2020, bạn nên thận trọng trong chuyện tiền bạc, đừng tiêu xài quá hoang phí. Làm gì cũng nên thận trọng, đừng để bản thân vướng phải họa thị phi, tiền mất tật mang.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm