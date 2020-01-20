Chưng những loại cây này trong nhà vào dịp Tết sẽ 'chiêu dụ' Thần Tài, tiền bạc đổ về ngập nhà suốt một năm

Dưới đây là những loại cây phong thủy giúp gia chủ ăn nên làm ra, đầu năm mới đầy ắp niềm vui, không những vậy còn rước may mắn cả năm.

Cây hoa mai màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Gia chủ nên chọn chưng mai trong nhà để đón một năm nhiều lộc và bình an. Không những vậy, sự rực rỡ của hoa mai sẽ giúp ngôi nhà của bạn càng trở nên sang trọng hơn.

Hoa cúc thể hiện cho sự trường thọ, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc được rất nhiều gia đình chọn chưng trong nhà vào dịp Tết. Điều này mang ý nghĩa một năm mới nhiều điều may, sức khỏe dồi dào, trường thọ. Màu sắc rực rỡ của những chậu hoa cúc sẽ giúp gia đình của bạn có một năm mới vô cùng hanh thông. Đầu năm có nhiều lộc, giữa năm rước tin vui về sự nghiệp, cuối năm hốt vàng bỏ đầy két sắt.

Cây trạng nguyên

Cây trạng nguyên có ý nghĩa công danh thành đạt - Ảnh minh họa: Internet

Loài cây may mắn này thể hiện cho sự sung túc, thành đạt. Nếu gia đình nào có con cháu sắp bước vào kỳ thi quan trọng, hãy chọn chưng loại cây này. Cây trạng nguyên mang ý nghĩa con đường quan lộ luôn rộng mở, thăng tiến không ngừng, thi đâu đỗ đó, công danh vô cùng viên mãn.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền đại diện cho sự giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Loài hoa này giúp mang lại sự giàu sang, phú quý. Gia chủ nên mua đặt trước nhà hoặc chưng trong phòng khách để có được nhiều điều may mắn. Sự nghiệp, tiền tài của bạn trong suốt một năm sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi, cầu gì được nấy, không lo túng thiếu.

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên có thể trừ khử những năng lượng xấu - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, hoa thủy tiên có tác dụng trừ khử những năng lượng xấu trong gia đình. Loài hoa này sẽ mang lại cho gia chủ nhiều điều may, xua đuổi điều xấu và mang đến điều tốt lành.

Cây tắc

Cây tắc thể hiện sự giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà vào mỗi dịp Tết, đừng quên chưng những cây tắc sai trĩu quả. Điều này mang ý nghĩa một năm mới tươm tất, đủ đầy và may mắn. Không những vậy cây tắc còn có ý nghĩa đoàn viên sum họp vào mỗi độ Tết đến xuân về. Bên cạnh đó, gia đạo sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm