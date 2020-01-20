Chưng những loại cây này trong nhà vào dịp Tết sẽ 'chiêu dụ' Thần Tài, tiền bạc đổ về ngập nhà suốt một năm

Tâm linh - Tử vi 20/01/2020 10:47

Vào dịp Tết, gia chủ chưng những loại cây phong thủy này trong nhà sẽ có một năm hưng thịnh, bình an, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ về đều đều.

Dưới đây là những loại cây phong thủy giúp gia chủ ăn nên làm ra, đầu năm mới đầy ắp niềm vui, không những vậy còn rước may mắn cả năm.

Cây hoa mai

cay phong thuy 1
Hoa mai là cây phong thủy mang lại may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Cây hoa mai màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Gia chủ nên chọn chưng mai trong nhà để đón một năm nhiều lộc và bình an. Không những vậy, sự rực rỡ của hoa mai sẽ giúp ngôi nhà của bạn càng trở nên sang trọng hơn.

Hoa cúc

cay phong thuy 2
Hoa cúc thể hiện cho sự trường thọ, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc được rất nhiều gia đình chọn chưng trong nhà vào dịp Tết. Điều này mang ý nghĩa một năm mới nhiều điều may, sức khỏe dồi dào, trường thọ. Màu sắc rực rỡ của những chậu hoa cúc sẽ giúp gia đình của bạn có một năm mới vô cùng hanh thông. Đầu năm có nhiều lộc, giữa năm rước tin vui về sự nghiệp, cuối năm hốt vàng bỏ đầy két sắt.

Cây trạng nguyên

cay phong thuy 3
Cây trạng nguyên có ý nghĩa công danh thành đạt - Ảnh minh họa: Internet

Loài cây may mắn này thể hiện cho sự sung túc, thành đạt. Nếu gia đình nào có con cháu sắp bước vào kỳ thi quan trọng, hãy chọn chưng loại cây này. Cây trạng nguyên mang ý nghĩa con đường quan lộ luôn rộng mở, thăng tiến không ngừng, thi đâu đỗ đó, công danh vô cùng viên mãn.

Hoa đồng tiền

cay phong thuy 4
Hoa đồng tiền đại diện cho sự giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Loài hoa này giúp mang lại sự giàu sang, phú quý. Gia chủ nên mua đặt trước nhà hoặc chưng trong phòng khách để có được nhiều điều may mắn. Sự nghiệp, tiền tài của bạn trong suốt một năm sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi, cầu gì được nấy, không lo túng thiếu.

Hoa thủy tiên

cay phong thuy 5
Hoa thủy tiên có thể trừ khử những năng lượng xấu - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, hoa thủy tiên có tác dụng trừ khử những năng lượng xấu trong gia đình. Loài hoa này sẽ mang lại cho gia chủ nhiều điều may, xua đuổi điều xấu và mang đến điều tốt lành.

Cây tắc

cay phong thuy 6
Cây tắc thể hiện sự giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà vào mỗi dịp Tết, đừng quên chưng những cây tắc sai trĩu quả. Điều này mang ý nghĩa một năm mới tươm tất, đủ đầy và may mắn. Không những vậy cây tắc còn có ý nghĩa đoàn viên sum họp vào mỗi độ Tết đến xuân về. Bên cạnh đó, gia đạo sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Những cây hoa hợp phong thủy không thể thiếu trong nhà ngày Tết

Những cây hoa hợp phong thủy không thể thiếu trong nhà ngày Tết

Mỗi năm khi Tết đến xuân về, ngoài việc dọn dẹp tổ ấm, mọi người thường mua thêm cây, thêm hoa về trang trí trong nhà. Đây là những loại cây, hoa không chỉ tạo nên những góc nhỏ duyên dáng, tưng bừng đón Tết mà còn góp phần đem tài lộc vào nhà dịp Tết Nguyên đán cho gia chủ.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết phong thủy cây may mắn phong thủy ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay