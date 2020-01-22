Top con giáp đỏ nhất năm Canh Tý: Tiền tỷ đổ ngập nhà, đào hoa ngút trời, công danh chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 22/01/2020 13:15

Dưới đây là những con giáp may mắn nhất năm Canh Tý, tiền bạc không thiếu, tình duyên rực rỡ, công danh chạm đỉnh khiến người khác phải hờn đỏ mắt.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần có tính cách khá nóng vội nên làm gì cũng hấp tấp. Tuy nhiên đây lại là ưu điểm giúp bạn thành công. Bạn luôn biết nắm bắt cơ hội tốt cho mình và không bao giờ để vụt mất. Trong năm Canh Tý, bạn có công danh sáng chói, muốn gì được nấy vô cùng viên mãn. Chuyện tình cảm của bạn cũng nhận được nhiều lời hồi đáp.

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Dần là con giáp may mắn trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần có số đào hoa vượng phát. Đi đến đâu cũng được nhiều người chú ý, tán tỉnh. Bạn luôn trở thành trung tâm khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ. Những người nam tuổi Dần có vẻ ngoài ngày càng bảnh bao nên được nhiều cô nàng chú ý. Những người nữ tuổi Dần ngày càng có khí chất nên tình duyên cũng vượng vận. Nói chung năm 2020 của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi đúng như bản thân mong muốn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn nhất năm Canh Tý. Trong công việc, bạn gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng nể. Những công sức của bạn đã được cấp trên công nhận, đồng nghiệp ủng hộ. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người ganh ghét, đang muốn tìm cách hãm hại và hạ bệ bạn.

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Thìn được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho Thìn là nên hành xử thông minh, khôn khéo đừng làm phật lòng bất cứ ai. Hãy dĩ hòa vi quý, hòa nhã với mọi người, bạn sẽ có một năm vô cùng bình yên, viên mãn. Còn trong chuyện tình cảm, bạn được sao đào hoa chiếu mệnh nên đi đâu cũng gặp được nhiều nhân duyên. Nhưng hãy lựa chọn khôn khéo, đừng để người khác lợi dụng mất tình lẫn tiền.

Tuổi Mão

Mão là con giáp lương thiện nên được Thần Phật che chở. Trong năm Canh Tý, những việc bạn làm đều được công nhận, thành tựu đạt được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Đặc biệt nếu có đầu tư làm ăn với ai nên tính toán cẩn thận, đừng để người ta “dắt mũi”, dù đó có là người thân thiết của mình.

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Mão chuẩn bị đón lộc lá trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mối duyên lành như ý. Chắc chắn đây là mối nhân duyên vô cùng tốt của bạn trong thời điểm này. Cả hai tâm đầu ý hợp và có ý định sẽ tiến tới mối quan hệ lâu dài.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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