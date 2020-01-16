Top con giáp nữ ‘ruột để ngoài da’ nên được nhiều người yêu mến, có số lấy chồng đại gia

Tâm linh - Tử vi 16/01/2020 15:25

Đây là những con giáp nữ thẳng thắn, thật thà có sao nói nấy nên được nhiều người yêu thương, đặc biệt có số lấy chồng đại gia, chuyển mình giàu sang ngút trời.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần có mệnh nữ vương, được nhiều người yêu mến, nể phục. Bạn có tính cách thẳng thắn, có gì nói đó không sợ phật lòng ai. Những người mới đầu tiếp xúc sẽ nghĩ bạn khó gần nhưng dần dần lại cảm thấy yêu mến tính cách này. Trong công việc, Dần là con giáp mạnh mẽ, có thể một mình cáng đáng hết mọi việc.

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Dần là con giáp nữ được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn là con giáp nữ yêu được buông được, không bi lụy bất cứ ai. Vì sự mạnh mẽ và quyến đoán của mình nên bạn được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Số mệnh của Dần sau này sẽ lấy chồng đại gia, ăn nên làm ra, giàu sang vượng phát, không ai sánh bằng. Sau khi kết hôn, bạn được chồng yêu chiều hết mực, sống cuộc đời như bà hoàng, không cần phải lo nghĩ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi không thích sân si. Bạn luôn tránh xa những điều không hay và tuyệt đối không ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Mùi đặc biệt ghét những chuyện vô căn cứ được mọi người thêu dệt. Vì vậy mà bạn được nhiều người yêu thương, nể trọng.

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Mùi được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Dù có gặp sóng gió, thử thách nhiều, Mùi cũng không sợ vấp ngã. Bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua. Nhờ vào tính cách này nên bạn có số lấy chồng giàu có, được yêu thương, chiều chuộng suốt đời.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp lương thiện, nhân hậu. Từ khi sinh ra, bạn đã nhận được nhiều sự ưu ái của bề trên. Hợi không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Đây cũng là yếu tố giúp bạn vô lo vô nghĩ, thẳng thắn, thật thà. Tính cách này của bạn được nhiều người yêu mến.

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Hợi có nhiều vận may ở hậu vận - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn luôn được đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình. Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Theo tử vi học, Hợi là con giáp được trời ban nhiều phước lành, không sợ tiểu nhân hay người xấu hãm hại. Gia đình nào có phụ nữ tuổi Hợi sẽ ăn nên làm ra, sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió, con cái học hành ngoan ngoãn nghe lời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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