Chuyên gia phong thủy bật mí những con giáp xui xẻo và cách hóa giải trong năm Canh Tý

Tâm linh - Tử vi 01/01/2020 09:30

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) đã tiết lộ những con giáp xui xẻo, lận đận tình duyên, trục trặc tiền bạc và đưa ra cách hóa giải trong năm Canh Tý 2020.

Chuyên gia phong thủy Uyên Mi đã chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình về vận trình của những con giáp xui xẻo, gặp nhiều tai ương trong năm Canh Tý. Đồng thời chuyên gia cũng đưa ra cách hóa giải giúp bản mệnh vượt qua kiếp nạn.

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Chuyên gia phong thủy bật mí con giáp xui xẻo năm Canh Tý - Ảnh: NVCC

Tuổi Ngọ

Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ bị sao Tuế Phá chiếu mệnh nên làm gì cũng lận đận, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sức khỏe, tài chính. Ngọ thuộc mệnh Hỏa nên rất dễ gặp những bệnh về mắt, tim mạch.

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Ngọ nên chú trọng trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn rất dễ bị chèn ép. Không chỉ bị cấp trên gây áp lực mà bạn còn bị đồng nghiệp tìm cách chơi xấu hãm hại. Bên cạnh đó, bạn sẽ vướng phải nhiều họa thị phi, chỉ trích. Có thể nói, Ngọ là con giáp xui xẻo nhất trong năm Canh Tý. Vì vậy làm gì cũng nên cẩn thận, tính toán kỹ càng.

Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu

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3 con giáp này thuộc nhóm tam tai nên gặp nhiều khó khăn trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia Uyên Mi, đây là những con giáp kém may mắn, vướng phải tam tai năm thứ hai. Bản mệnh sẽ có nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe. Vì vậy hãy đặc biệt chú ý chăm sóc bản thân. Đừng ôm đồm quá nhiều việc, nên nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập điều độ để có một sức khỏe tốt hơn. Hãy quan tâm đến sức khỏe của mình để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

*Cách hóa giải cho những con giáp xui xẻo năm Canh Tý

- Tránh xuất hành, bắt đầu công việc quan trọng, đầu tư… vào những ngày, tháng, giờ Tý.

- Mua nhà, đất hoặc xuất hành tránh phương Bắc.

- Cẩn thận trong vấn đề di chuyển, xe cộ. Đặc biệt chú ý trong tháng 11 Âm lịch, bản mệnh nên hạn chế đi đến những nơi sông nước để tránh rủi ro, tai nạn.

- Tránh lời qua tiếng lại, gây gổ, đánh nhau, bàn tán những chuyện không hay của người khác.

- Tránh cho người khác vay mượn hoặc đầu tư khoản tiền lớn vào những việc không thuộc chuyên môn.

- Tránh xen vào chuyện của người khác để không rước buồn phiền cho mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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