Lương bổng tăng vượt mặt, vận may liên tục đổ về trong 20 ngày tới với những con giáp này

Tâm linh - Tử vi 24/12/2019 09:30

Đây là những con giáp giàu có vượt bậc, may mắn đổ về đỡ không kịp, lương bổng, tiền thưởng đạt đến con số cực khủng tha hồ mua sắm dịp Tết 2020.

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 12 con giáp, Thìn nhận được nhiều lời khen, tiền tài cải thiện rõ rệt. Người làm kinh doanh tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Bạn được đánh giá cao về chữ tín nên ai cũng yêu mến ngưỡng mộ.

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Thìn là con giáp giàu có trong 20 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương, lương bổng, tiền thưởng tăng vượt trội giúp bạn có cái Tết viên mãn, no ấm. Những kế hoạch bạn ấp ủ bao lâu nay cũng có dịp được thực hiện, đạt thành quả cao. Tuy nhiên bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, sống nên khiêm tốn, đừng kiêu ngạo. Đừng làm cho những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu về những lời bạn nói ra.

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng vượng sắc, nhận được nhiều lời tỏ tình, vận đào hoa rực rỡ. Nói chung những người tuổi Thìn hốt hết may mắn của thiên hạ, không còn phải chật vật như trước.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ nên được nhiều yêu mến, nhiệt tình giúp đỡ. 20 ngày tới, bạn hốt hết may mắn của thiên hạ. Vận tiền bạc của bạn đổ về liên tục, tiêu xài không hết, tha hồ mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết lớn.

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Sửu nhận được nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những người làm công ăn lương, nhân viên văn phòng nhận được tin vui về việc tăng lương thưởng. Những công sức bấy lâu nay của bạn đã được cấp trên công nhận, trọng dụng.

Không còn vướng phải những tin đồn không hay, bạn bắt đầu có được lòng tin của nhiều người. Nhờ vậy mà công việc, vận trình của bạn thăng tiến không ngừng, vô cùng vượng sắc.

Tuổi Thân

Thân là con giáp giàu có vượt bậc, trở thành đại gia trong 20 ngày tới. Bạn không còn phải vay mượn khắp nơi cũng có đủ tiền tiêu xài. Tài năng của bạn được thể hiện nên ghi điểm mười trong mắt cấp trên. Tết này, bạn không còn phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc.

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Thân là con giáp nhận được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn mới, mối quan hệ này sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội hơn trong việc làm ăn. Tuy nhiên nên lựa bạn mà chơi, đừng tin tưởng ai quá nhiều, cũng đừng để người khác có cơ hội lợi dụng mình. Bạn nên khôn khéo trong giao tiếp và nói không với những người vay mượn tiền. Bởi họ không thật sự tốt, thậm chí còn tìm cách chơi xấu sau lưng bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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